Взрывная волна, радиация: обнаружены признаки катастрофического события

Дело в том, что они обнаружили признаки поистине катастрофического события в ближнем космосе, указывает LIFE.
Чудовищное событие способно потрясти не просто мир, а всю Солнечную систему. Исследователи внимательно изучили фрагмент метеорита, который упал в Мексике еще в 1969 году. нельзя сказать, что этот метеорит ранее "прошел стороной" исследователей. Но современные технологии позволили выяснить его точную структуру.
Именно это открытие и взбудоражило научное сообщество.
Открытие
Дело в том, что во вкраплениях есть частицы магния, и они отличаются по своей атомной структуре — совершенно разные изотопы (магний-24 и магний-26). Последний получается при распаде радиоактивного изотопа алюминия-26.
Радиоактивный алюминий
Самая убедительная для астрофизиков версия — такой алюминий "прибыл" на Землю взрывной волной сверхновой звезды. Более того, ученые уверены — не только радиоактивный, но и вообще любой алюминий образуется именно так.
Коллайдер
Разрывающаяся звездная оболочка — коллайдер, в котором на бешеных скоростях бьются друг в друга частицы. И получаются самые невообразимые сочетания из протонов, нейтронов и электронов.
Созвездие Лисички
Ранее самый мощный взрыв в истории космоса взбудоражил астрофизиков. Событие очень странное. И астрономы высказывают гипотезы, почему долгое время объект продолжает вспыхивать и взрываться.
Дело в том, что загадочное событие продолжается до сих пор. А это само по себе фантастика.
Объект AT2021lwx находится на расстоянии порядка 8 млрд световых лет от Земли. Впервые объект вспыхнул в 2020 году в созвездии Лисички. С тех пор мощный телескоп фиксирует различные изменения. Исследователи пока в недоумении: что в космосе взрываться так долго.
Пока астрофизики убеждены — это не звезда. А гигантской массы объект — массой до 800 млн Солнц. Этот жуткий монстр поглощает прямо сейчас гигантские массы материи.
Ударная миссия
Между тем ударный космический зонд изменил траекторию полета астероида. Зонд врезался в астероид диаметром 160 метров. Небесное тело находилось на расстоянии около 11 млн км от Земли.
После столкновения зонда с астероидом астрономы установили, что его орбитальный период снизился на 32 минуты. Это означает, что изменилась и траектория его полета.
Зонд стал первой в истории миссией по изменению траектории астероида для защиты Земли от потенциально опасного столкновения.