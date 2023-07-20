Взрывная волна, радиация: обнаружены признаки катастрофического события

Исследователи изучили химический состав многочисленных метеоритов и не на шутку встревожились.

Дело в том, что они обнаружили признаки поистине катастрофического события в ближнем космосе, указывает LIFE.

Чудовищное событие способно потрясти не просто мир, а всю Солнечную систему. Исследователи внимательно изучили фрагмент метеорита, который упал в Мексике еще в 1969 году. нельзя сказать, что этот метеорит ранее "прошел стороной" исследователей. Но современные технологии позволили выяснить его точную структуру.

Именно это открытие и взбудоражило научное сообщество.

Открытие

Дело в том, что во вкраплениях есть частицы магния, и они отличаются по своей атомной структуре — совершенно разные изотопы (магний-24 и магний-26). Последний получается при распаде радиоактивного изотопа алюминия-26.

Радиоактивный алюминий

Самая убедительная для астрофизиков версия — такой алюминий "прибыл" на Землю взрывной волной сверхновой звезды. Более того, ученые уверены — не только радиоактивный, но и вообще любой алюминий образуется именно так.

Коллайдер

Разрывающаяся звездная оболочка — коллайдер, в котором на бешеных скоростях бьются друг в друга частицы. И получаются самые невообразимые сочетания из протонов, нейтронов и электронов.

Созвездие Лисички

Ранее самый мощный взрыв в истории космоса взбудоражил астрофизиков. Событие очень странное. И астрономы высказывают гипотезы, почему долгое время объект продолжает вспыхивать и взрываться.

Дело в том, что загадочное событие продолжается до сих пор. А это само по себе фантастика.

Объект AT2021lwx находится на расстоянии порядка 8 млрд световых лет от Земли. Впервые объект вспыхнул в 2020 году в созвездии Лисички. С тех пор мощный телескоп фиксирует различные изменения. Исследователи пока в недоумении: что в космосе взрываться так долго.

Пока астрофизики убеждены — это не звезда. А гигантской массы объект — массой до 800 млн Солнц. Этот жуткий монстр поглощает прямо сейчас гигантские массы материи.

Ударная миссия

Между тем ударный космический зонд изменил траекторию полета астероида. Зонд врезался в астероид диаметром 160 метров. Небесное тело находилось на расстоянии около 11 млн км от Земли.

После столкновения зонда с астероидом астрономы установили, что его орбитальный период снизился на 32 минуты. Это означает, что изменилась и траектория его полета.

Зонд стал первой в истории миссией по изменению траектории астероида для защиты Земли от потенциально опасного столкновения.