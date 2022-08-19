19 августа
﻿
Жизнь

Взрослые барнаульцы не могут справиться с детьми, которые захватили заброшенный дом

В Барнауле дети 7−14 лет обосновались в заброшенном здании по ул. Восточная, 100. Жильцы соседних домов жалуются на постоянный шум, мусор и разбитые стекла, пишет «Barnaul 22».

Заброшенный дом ул. Восточная, 100.
Заброшенный дом ул. Восточная, 100.
"Barnaul 22".

Дом расселили два месяца назад, однако жизнь в нем все еще кипит. Очевидец рассказывает, что как только жильцы съехали, на их место пришли дети и подростки.

По его словам, они бьют стекла, мусорят, прыгают из окон и огрызаются на замечания взрослых.

Органы власти и управляющая компания, утверждает он, бездействует. Многочисленные обращения и жалобы не помогают.

Соседи также боятся, что зимой в заброшенном доме поселятся бездомные и начнут по неосторожности устраивать пожары.

Жильцы надеются, что прокуратура заинтересуется происходящим.

Ранее в Барнауле снесли дом-призрак, который построили при Николае II.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость