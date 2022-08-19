Взрослые барнаульцы не могут справиться с детьми, которые захватили заброшенный дом

Дом расселили два месяца назад, однако жизнь в нем все еще кипит. Очевидец рассказывает, что как только жильцы съехали, на их место пришли дети и подростки.
По его словам, они бьют стекла, мусорят, прыгают из окон и огрызаются на замечания взрослых.
Органы власти и управляющая компания, утверждает он, бездействует. Многочисленные обращения и жалобы не помогают.
Соседи также боятся, что зимой в заброшенном доме поселятся бездомные и начнут по неосторожности устраивать пожары.
Жильцы надеются, что прокуратура заинтересуется происходящим.
Ранее в Барнауле снесли дом-призрак, который построили при Николае II.