Взрослые барнаульцы не могут справиться с детьми, которые захватили заброшенный дом

В Барнауле дети 7−14 лет обосновались в заброшенном здании по ул. Восточная, 100. Жильцы соседних домов жалуются на постоянный шум, мусор и разбитые стекла, пишет «Barnaul 22».

Дом расселили два месяца назад, однако жизнь в нем все еще кипит. Очевидец рассказывает, что как только жильцы съехали, на их место пришли дети и подростки.

По его словам, они бьют стекла, мусорят, прыгают из окон и огрызаются на замечания взрослых.

Органы власти и управляющая компания, утверждает он, бездействует. Многочисленные обращения и жалобы не помогают.

Соседи также боятся, что зимой в заброшенном доме поселятся бездомные и начнут по неосторожности устраивать пожары.

Жильцы надеются, что прокуратура заинтересуется происходящим.

Ранее в Барнауле снесли дом-призрак, который построили при Николае II.