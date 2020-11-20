Взрослый сибиряк украл из аптеки презервативы, чтобы наполнять водой и кидать в людей

Инцидент произошел в Кемерове. 19-летний сибиряк вместе с товарищем примерно в 5 утра зашел в аптеку.

Там он решил приобрести презертвативы, но когда упаковку принесли на кассу, схватил ее и убежал. Сумма ущерба — почти 800 рублей.

«Вот только парень не учел, что в аптеке велось видеонаблюдение. И хотя ранее он проблем с законом не имел, благодаря видеозаписям удалось установить его личность и адрес проживания», — отмечает издание.