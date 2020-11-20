Взрослый сибиряк украл из аптеки презервативы, чтобы наполнять водой и кидать в людей

Инцидент произошел в Кемерове. 19-летний сибиряк вместе с товарищем примерно в 5 утра зашел в аптеку.
Там он решил приобрести презертвативы, но когда упаковку принесли на кассу, схватил ее и убежал. Сумма ущерба — почти 800 рублей.
«Вот только парень не учел, что в аптеке велось видеонаблюдение. И хотя ранее он проблем с законом не имел, благодаря видеозаписям удалось установить его личность и адрес проживания», — отмечает издание.
Когда полицейские приехали домой к молодому человеку, он вместе с другом наполнял презервативы водой и сбрасывал из окна на прохожих.
Парень раскаялся и объяснил, что именно ради шалости совершил преступление.
В региональном МВД пояснили, что похититель действовал открыто, а значит — грабеж. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Ранее в Новосибирске два ребенка неизвестно зачем украли из магазина три презерватива, пиво и спички.