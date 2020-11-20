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Жизнь

Взрослый сибиряк украл из аптеки презервативы, чтобы наполнять водой и кидать в людей

Житель Кемеровской области украл из аптеки контрацептивы, чтобы наделать «бомбочек с водой», и теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы, сообщает «Кузбасс».

Презервативы украли из аптеки. Кузбасс.
Презервативы украли из аптеки. Кузбасс.
кадр из видео.

Инцидент произошел в Кемерове. 19-летний сибиряк вместе с товарищем примерно в 5 утра зашел в аптеку.

Там он решил приобрести презертвативы, но когда упаковку принесли на кассу, схватил ее и убежал. Сумма ущерба — почти 800 рублей.

«Вот только парень не учел, что в аптеке велось видеонаблюдение. И хотя ранее он проблем с законом не имел, благодаря видеозаписям удалось установить его личность и адрес проживания», — отмечает издание.

Когда полицейские приехали домой к молодому человеку, он вместе с другом наполнял презервативы водой и сбрасывал из окна на прохожих.

Парень раскаялся и объяснил, что именно ради шалости совершил преступление.

В региональном МВД пояснили, что похититель действовал открыто, а значит — грабеж. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее в Новосибирске два ребенка неизвестно зачем украли из магазина три презерватива, пиво и спички.

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