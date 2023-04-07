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Жизнь

«Я. Алтай. Вселенная». Что будет на фестивале космоса на родине Германа Титова

VII краевой фестиваль космоса «Я. Алтай. Вселенная» в память космонавта Германа Титова пройдет с 12 по 15 апреля в селе Полковниково, сообщает правительство Алтайского края.

Фестиваль космоса 2021.
Фестиваль космоса 2021.
Мемориальный музей Г.С. Титова

С началом фестиваля свои двери откроет выставка «Миниатюрный космос», на которой гости смогут через лупу, стереоскоп и диапроектор рассмотреть коллекции значков, монет и марок космической тематики.

Одним из самых ожидаемых и зрелищных событий первого дня станет старт действующих моделей ракет и авиашоу.

13 апреля в музее начнет работать мобильный планетарий. А еще посетители могут поучаствовать в квестах, викторинах и интерактивных программах виртуальной реальности.

14 апреля пройдет форум «Молодежные чтения». Около 70 учеников школ, гимназий и лицеев из Алтайского края и Новосибирской области представят исследования и творческие работы перед жюри.

Фестиваль космоса 2021.
Фестиваль космоса 2021.
Мемориальный музей Г.С. Титова
Фестиваль космоса 2021.
Фестиваль космоса 2021.
Мемориальный музей Г.С. Титова
Фестиваль космоса 2021.
Фестиваль космоса 2021.
Мемориальный музей Г.С. Титова

В 14:00 часов начнется встреча с летчиком-космонавтом и Героем России Сергеем Ревиным.

В заключительный день гостей ожидают тематические и интерактивные экскурсии, мастер-классы и кинопрограммы.

А с 21:00 до 23:00 часов на площадке Детского музея космонавтики все желающие смогут понаблюдать за звездами.

Ранее стало известно, что в России возобновят фестиваль «Нашествие» спустя четыре года.

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