VII краевой фестиваль космоса «Я. Алтай. Вселенная» в память космонавта Германа Титова пройдет с 12 по 15 апреля в селе Полковниково, сообщает правительство Алтайского края.

С началом фестиваля свои двери откроет выставка «Миниатюрный космос», на которой гости смогут через лупу, стереоскоп и диапроектор рассмотреть коллекции значков, монет и марок космической тематики.

Одним из самых ожидаемых и зрелищных событий первого дня станет старт действующих моделей ракет и авиашоу.

13 апреля в музее начнет работать мобильный планетарий. А еще посетители могут поучаствовать в квестах, викторинах и интерактивных программах виртуальной реальности.

14 апреля пройдет форум «Молодежные чтения». Около 70 учеников школ, гимназий и лицеев из Алтайского края и Новосибирской области представят исследования и творческие работы перед жюри.

Фестиваль космоса 2021. Мемориальный музей Г.С. Титова Фестиваль космоса 2021. Мемориальный музей Г.С. Титова Фестиваль космоса 2021. Мемориальный музей Г.С. Титова

В 14:00 часов начнется встреча с летчиком-космонавтом и Героем России Сергеем Ревиным.

В заключительный день гостей ожидают тематические и интерактивные экскурсии, мастер-классы и кинопрограммы.

А с 21:00 до 23:00 часов на площадке Детского музея космонавтики все желающие смогут понаблюдать за звездами.

Ранее стало известно, что в России возобновят фестиваль «Нашествие» спустя четыре года.