Я на это не подписывался! Как работает новый закон о штрафах за навязывание услуг потребителям, объяснил юрист

Многие из нас оказывались в ситуации, когда при покупке товара продавец начинает навязывать вам дополнительные аксессуары, без которых якобы точно не обойтись. Однако теперь жадным торговцам стоит быть осторожнее, ведь с 30 октября в России вступил в силу закон о защите прав граждан от навязывания товаров и услуг. Доцент кафедры гражданского права, кандидат юридических наук АлтГУ Ирина Кирюшина объяснила, как работает новый закон.

Очки н-н-нада?

В новом законе указано, что под навязыванием услуг понимаются «различные ситуации, когда приобретения одних товаров или услуг обуславливается обязательным приобретением других». Примеров этому существует большое множество, ненужные товары и услуги пытаются продать как простые магазины одежды, так солидные финансовые учреждения.

Чтобы оградить человека от лишних переплат, новый закон будет контролировать следующие сферы:

Потребительское кредитование. Теперь банкам и другим финансовым учреждениям запрещено навязывать клиентам дорогие кредиты или кредитные карты, если есть более доступные альтернативы.

Страхование. Страховые компании отныне не смогут требовать от клиентов покупку дополнительных страховых продуктов при заключении основного договора.

Медицинские услуги. За частными клиниками будут теперь следить, чтобы они не назначали пациентам дополнительные анализы и процедуры, если они избыточны.

Телекоммуникации. Операторам запрещено подключать абонентам ненужные подписки и услуги без их ведома.

Автомобильное кредитование и лизинг. Это касается практики навязывания дополнительных услуг, таких как страхование, регистрация и техническое обслуживание.

Продажа электроники и бытовой техники. Практика продажи товаров с обязательным подключением дополнительных услуг или аксессуаров будет ограничена.

Туристические агентства. Туроператоры не смогут предлагать клиентам ненужные туристические пакеты или услуги.

За нарушение закона предусмотрен административный штраф. Для должностных лиц от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а для юридических лиц в десять раз больше – от 20 до 40 тыс. рублей.

Покупка. Чек. CC0

Договор или ничего

Если коротко, то согласно новому закону, продавцы не смогут предлагать дополнительные товары или услуги, если они никак не влияют на основной договор. К ответственности можно привлечь даже тогда, когда продавец еще до заключения договора начнет навязывать потребителю ненужные товары.

Это касается и тех случаев, когда продавец применяет шантаж: предлагает заключить другой договор, без которого якобы нельзя приобрести необходимые товары или услуги, либо возможно на менее выгодных условиях.

Однозначно наказание последует, если в договор намерено включаются условия, при которых клиент обязан приобрести дополнительные товары и услуги вместе с основными.

Автокредит, покупка автомобиля. www.drive2.ru/

Также под ответственность попадают такие распространенные ситуации:

когда в единый договор включают услуги, которые на самом деле не влияют на основные работы и предоставляются отдельно;

когда продавец требует приобрести дополнительный сервис или комплектующие у определенных лиц. Например, автосалон просит закупать запчасти у конкретного поставщика, несмотря на то, что есть другие более выгодные варианты;

когда потребителю буквально отказывают продать интересующий товар без дополнительного сервиса;

когда при приобретении дополнительных услуг клиенту обещают преимущества перед другими потребителями. Например, обслуживание без очереди.

Когда можно вернуть деньги

Согласно ст. 32 закона РФ «О защите прав потребителей» человек может отказаться от оказания услуг в любое время, но должен оплатить исполнителю фактически понесенные расходы. Если же клиент так и не воспользовался услугой, то ему должны вернуть ее полную стоимость.

А что делать в тех случаях, когда клиенту уже включили в договор оплату за услуги, которых он не просил? Например, заменили в автомобиле масло и антифриз, хотя о последнем автосалон не договаривался с потребителем.

Согласно п. 3 ст. 16 закона РФ можно отказаться от оплаты тех услуг, которые были выполнены без письменного согласия потребителя. А если они все же оплачены, то клиент может требовать возврата уплаченной суммы.

Отдельный закон контролирует страхование жизни и здоровья заемщика при оформлении кредита. Так клиент может отказаться от услуг страхования, это право закреплено в ФЗ «О потребительском кредите (займе)». Отказаться можно в течение 14 дней со дня заключения договора (так называемый «период охлаждения»). С января 2024 года это срок будет увеличен до 30 дней.

Девушка с покупками. Фото: freepik, автор yanalya.

Куда обратиться

Если вы столкнулись с навязыванием товаров или услуг, то вы можете обратиться в Роспотребнадзор, Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Банк России, прокуратуру или суд.

Важно сохранять все документы, связанные с приобретением товаров или услуг, чтобы иметь возможность доказать факт навязывания услуги.