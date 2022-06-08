«Я просто в шоке». Священника из сибирского региона возмутило название бара «Святые ребрышки»

Фото вывески «Святые ребрышки» прислали священнослужителю. Провокационное название повергло его в шок, признался он на своей странице во «ВКонтакте».

«У меня сразу возник вопрос. Человек, который открыл это заведение, что хотел этим сказать? Этот человек кого хотел увидеть в своем заведении? А ведь люди уже пишут отзывы. Они довольны. Кто этот человек? Иностранец, я так подумал, а те люди, которые регистрировали это заведение, они тоже иностранцы? Администрация, которая давала разрешение — она откуда?» — недоумевает Вальтер.