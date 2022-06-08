«Я просто в шоке». Священника из сибирского региона возмутило название бара «Святые ребрышки»

Фото вывески «Святые ребрышки» прислали священнослужителю. Провокационное название повергло его в шок, признался он на своей странице во «ВКонтакте».
«У меня сразу возник вопрос. Человек, который открыл это заведение, что хотел этим сказать? Этот человек кого хотел увидеть в своем заведении? А ведь люди уже пишут отзывы. Они довольны. Кто этот человек? Иностранец, я так подумал, а те люди, которые регистрировали это заведение, они тоже иностранцы? Администрация, которая давала разрешение — она откуда?» — недоумевает Вальтер.
Священник предположил, что такое вызывающее название — это лакмусовая бумажка «на наше отношение к провокациям на толерантность».
«Мы можем увидеть, где добро, где зло? Мы можем сопротивляться? Пока одни вопросы. Конечно, у нас свобода. Свобода слова, свобода вероисповедания, но разве у нас есть свобода обижать, унижать, топтать наши ценности. Ценность на семью, ценность на святость, ценность на жизнь? Все растоптано, все унижено. Помните классиков: „Здесь Русский дух, здесь Русью пахнет“. Русь Святая. Где наша Святая Русь?» — интересуется Вальтер.
Ранее сообщили, что в Барнауле ради бульвара с рестораном могут снести целый квартал.