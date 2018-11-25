«Я ваша Наташа»: Наталья Орейро сняла в России клип про 90-е и село Орейрово

Уругвайская певица Наталия Орейро выпустила клип, снятый в подмосковной Балашихе. В нем артистка исполнила песню «В Россию с любовью» на трех языках: русском, испанском и английском.

В центре сюжета — российская глубинка в 90-е годы. В стране есть село «Орейрово», где три девушки мечтают быть похожими на певицу. Одна из фанаток написала письмо Наталье, после чего та приехала в село и устроила для них девичник.

Девушки наряжали елку, фотографировались и плясали на фоне ковра на стене. Сама Наталья также танцевала в стареньком автобусе и местном ДК вместе с жителями Балашихи, сообщает РЕН-ТВ.

На русском певица смогла исполнить несколько фраз: «в Россию с любовью», «я ваша Наташа», «праздник приходит», «пойте со мной», «я люблю тебя, Россия». В конце клипа Наталья поздравила россиян с наступающим Новым годом.