Яблоня, лилейник и зеркальные вензеля. В Барнауле появилась нетипичная клумба

Удалось высадить 10,5 тыс. петуний, 880 бархатцев, несколько сотен хост и лилий, сообщили в администрации.
Принципиально новым решением стало добавление к цветам деревьев и кустарников — яблонь и спирей.
«От центральной оси мы сформировали рисунок, состоящий из двенадцати основных кругов, где в середине будет высажена яблоня, вокруг нее — лилейник, а от него будут отходить зеркальные вензеля сложной формы. Вензеля будут оформлены петуниями, а дополнительные круги между ними украсят бархатцами и хостами», — рассказала ландшафтный дизайнер МБУ «Благоустройство и озеленение» Татьяна Большакова.
Деревья высадят осенью.
Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк посетил сквер на улице Приречной, где в будущем планируют создать необходимую для отдыха инфраструктуру.