6 июля 27°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Яблоня, лилейник и зеркальные вензеля. В Барнауле появилась нетипичная клумба

Зеленую зону на ул. Молодежной в Барнауле реконструировали рабочие МУП «Благоустройство и озеленение». От пр. Красноармейского до Социалистического растянулась яркая клумба.

Петуния.
Петуния.
barnaul.org

Удалось высадить 10,5 тыс. петуний, 880 бархатцев, несколько сотен хост и лилий, сообщили в администрации.

Принципиально новым решением стало добавление к цветам деревьев и кустарников — яблонь и спирей.

«От центральной оси мы сформировали рисунок, состоящий из двенадцати основных кругов, где в середине будет высажена яблоня, вокруг нее — лилейник, а от него будут отходить зеркальные вензеля сложной формы. Вензеля будут оформлены петуниями, а дополнительные круги между ними украсят бархатцами и хостами», — рассказала ландшафтный дизайнер МБУ «Благоустройство и озеленение» Татьяна Большакова.

Деревья высадят осенью.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк посетил сквер на улице Приречной, где в будущем планируют создать необходимую для отдыха инфраструктуру.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость