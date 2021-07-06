Яблоня, лилейник и зеркальные вензеля. В Барнауле появилась нетипичная клумба

Зеленую зону на ул. Молодежной в Барнауле реконструировали рабочие МУП «Благоустройство и озеленение». От пр. Красноармейского до Социалистического растянулась яркая клумба.

Удалось высадить 10,5 тыс. петуний, 880 бархатцев, несколько сотен хост и лилий, сообщили в администрации.

Принципиально новым решением стало добавление к цветам деревьев и кустарников — яблонь и спирей.

«От центральной оси мы сформировали рисунок, состоящий из двенадцати основных кругов, где в середине будет высажена яблоня, вокруг нее — лилейник, а от него будут отходить зеркальные вензеля сложной формы. Вензеля будут оформлены петуниями, а дополнительные круги между ними украсят бархатцами и хостами», — рассказала ландшафтный дизайнер МБУ «Благоустройство и озеленение» Татьяна Большакова.

Деревья высадят осенью.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк посетил сквер на улице Приречной, где в будущем планируют создать необходимую для отдыха инфраструктуру.