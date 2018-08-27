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Российским экологам дали задание найти медведя с канистрой на голове

Якутским экологам Минэкологии поручило начать поиски медведя, застрявшего головой в канистре, сообщает РИА Новости.

Медведь.
Медведь.
СС0

На видеохостинге YouTube появился ролик, где мужчины пытаются помочь медведю и стянуть с головы зверя канистру. Медведь бродил по обочине дороги. Попытка помочь косолапому не увенчалась успехом — медведь убежал в лес.

В региональном ведомстве по охране природы сообщили, что медведю, если его найдут, будет оказана помощь.

Предположили, это могло произойти в южной Якутии. Охотуправление Минэкологии отправило указание всем инспекциям в южной Якутии, чтобы нашли место, где был заснят на видео медведь с канистрой, пишет bfm.ru.

Ранее сообщалось, что на 22-летнего француза в испанском районе Валь-д'Аран напала бурая медведица, но парню удалось отпугнуть зверя. Животное побежало к туристу, тот бросился наутек, но понял, что не сможет убежать. Тогда он остановился и поднял руки, пытаясь напугать животное. И медведица действительно отступила назад, а потом ушла.

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