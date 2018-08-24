«Остановился и поднял руки»: турист смог отпугнуть медведя

На туриста из Франции в испанском районе Валь-д'Аран напала бурая медведица, но мужчине удалось отпугнуть зверя. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на издание The Local.

22-летний Люка Мерле полез на скалу в одиночку, хотя путешествовал с братом и отцом. Спутники заметили, что юноша направляется к медведице с детенышами, но предупредить не успели. Молодой человек столкнулся с медведем «лицом к лицу».

Животное побежало к туристу, тот бросился наутек, но понял, что не сможет убежать. Тогда он остановился и поднял руки, пытаясь напугать животное.

«Она два раза бросалась в мою сторону, а на третий широко раскрыла пасть. Тут я набрался духа показать медведице, что хочу жить, и закричал, что было сил. И она действительно отступила назад, а потом ушла», — рассказывает турист.

Юноша спрятался в кустах. Его отец вызвал спасателей. Туристов эвакуировали вертолетами.