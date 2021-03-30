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30 марта
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Жизнь

Якутский чиновник после выборов пристыдил «спящих людей» и уволился

Замглавы Автодорожного округа Якутска Айыл Дьулурха (Иван Степанов) заявил, что решил уволиться из-за неудачной попытки разбудить город, пишет Sakhaday.

Выборы.
Выборы.
"Голос"

Степанов рассказал в своем Instagram, что решение об увольнении принял «ранним утром, возвращаясь после выборов».

Чиновник принимал активное участие в кампании кандидата от «Справедливой России» Виталия Обедина.

«Выборы закончились, команда наша немножко проиграла. Очень жаль, что город повелся на фейки, черный пиар, потоки грязи и лжи», — отметил замглавы района.

Он посетовал, что больше половины жителей Якутска «наплевали на выборы, промолчали».

«Это молчание будет каждый раз оставлять у власти партию „Единая Россия“. Вроде люди голосовали, приводили знакомых, но чего-то нам не хватило. Мы не смогли разбудить людей. Город вроде начал просыпаться, но до конца не проснулся. Эта спячка — большое поражение горожан. Я не могу работать больше на эту администрацию, которая просто легла под „Единую Россию“», — отметил Степанов.

Чиновником он останется до 31 марта — последний рабочий день. Заявление ему подписали сразу.

Ранее директор красноярского «Центра питания» уволился за неделю до отравления детей, потому что устал бороться с подходами власти к качеству питания.

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