Яна Рудковская раскрыла свой настоящий возраст, показав справку из барнаульской школы

Свой настоящий возраст Рудковская решила раскрыть после критики со стороны блогера и телеведущей Миланы Тюльпановой.
Тюльпанова заявляла, что продюсеру Димы Билана никак не может быть менее 50 лет.
В ответ Рудковская в своем телеграм-канале опубликовала видео со свидетельством о рождении и студенческим билетом. Согласно документам, она родилась в 1975 году.
Также она опубликовала справку об обучении из барнаульской школы № 55, которую закончила в 1992 году с серебряной медалью.
Ранее шутку про Соловьева вырезали из выступления команды КВН.