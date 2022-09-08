11 сентября
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Жизнь

Яна Рудковская раскрыла свой настоящий возраст, показав справку из барнаульской школы

Российская телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале опубликовала документы, подтверждающие ее возраст.

Справка об окончании школы №55 в Барнауле
Справка об окончании школы №55 в Барнауле
Телеграм-канал "Голубь Мира Яна Рудковская"

Свой настоящий возраст Рудковская решила раскрыть после критики со стороны блогера и телеведущей Миланы Тюльпановой.

Тюльпанова заявляла, что продюсеру Димы Билана никак не может быть менее 50 лет.

В ответ Рудковская в своем телеграм-канале опубликовала видео со свидетельством о рождении и студенческим билетом. Согласно документам, она родилась в 1975 году.

Также она опубликовала справку об обучении из барнаульской школы № 55, которую закончила в 1992 году с серебряной медалью.

Ранее шутку про Соловьева вырезали из выступления команды КВН.

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