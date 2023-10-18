"Яндекс" рассказал, кто в Алтайском крае сможет ездит на такси бесплатно

Проект для людей с ограниченными возможностями здоровья начнет работу в Алтайском крае.

Программа "Помощь рядом" предлагает бесплатные услуги такси для людей, которым тяжело пользоваться общественным транспортом. Сейчас она расширяется на 11 регионов, в числе которых есть Алтайский край.

Такие поездки оплачивает "Яндекс" с пожертвований пользователей сервисов "Яндекс Go", "Заправки" и "Самокаты".

Чтобы поддержать проект, нужно включить функцию округления в приложении для заказа такси.

Ранее рассказали, как изменилась жизнь водителей и пассажиров после вступления в силу нового закона о такси.