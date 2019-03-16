«Яндекс» тестирует собственную «умную» социальную сеть

Компания «Яндекс» начала тестировать свой новый социальный сервис «Аура», сообщает Tjournal со ссылкой на пресс-службу компании. Он предназначен для «умного» поиском друзей и сообществ по интересам. Планируется, что сервис будет работать внутри собственного приложения компании.

«Яндекс.Аура» — это социальный сервис, который будет находить для пользователей новых интересных людей с похожими увлечениями и окружением. Сервис будет работать на основе машинного обучения, нейронных сетей и других технологий «Яндекса», сообщили в пресс-службе компании.

Пользователь может вступать в сообщества, создавать посты и таргетировать их не на ограниченный круг своих подписчиков, а на выбранную аудиторию. Например, можно выставить настройки так, чтобы пост не видели люди определённого возраста и пола, или жители одного города.

«Аура» от «Яндекса» — это как бы вот так pic.twitter.com/LNeP5s89IH — Сергей Звезда (@sergeyzvezda) 15 марта 2019 г.

Сейчас «Ауру» можно запустить, получив инвайт от действующего участника тестирования — каждый может пригласить до пяти человек в сутки. Модераторы «Ауры» следят за тем, чтобы пользователи ставили реальные фотографии, а в постах не было «ненормативной лексики, шокирующих фотографий, оскорблений и другого контента, нарушающего правила сервиса».