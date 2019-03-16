Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 марта -1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

«Яндекс» тестирует собственную «умную» социальную сеть

Компания «Яндекс» начала тестировать свой новый социальный сервис «Аура», сообщает Tjournal со ссылкой на пресс-службу компании. Он предназначен для «умного» поиском друзей и сообществ по интересам. Планируется, что сервис будет работать внутри собственного приложения компании.

Смартфон.
Смартфон.
СС0.

«Яндекс.Аура» — это социальный сервис, который будет находить для пользователей новых интересных людей с похожими увлечениями и окружением. Сервис будет работать на основе машинного обучения, нейронных сетей и других технологий «Яндекса», сообщили в пресс-службе компании.

Пользователь может вступать в сообщества, создавать посты и таргетировать их не на ограниченный круг своих подписчиков, а на выбранную аудиторию. Например, можно выставить настройки так, чтобы пост не видели люди определённого возраста и пола, или жители одного города.

Сейчас «Ауру» можно запустить, получив инвайт от действующего участника тестирования — каждый может пригласить до пяти человек в сутки. Модераторы «Ауры» следят за тем, чтобы пользователи ставили реальные фотографии, а в постах не было «ненормативной лексики, шокирующих фотографий, оскорблений и другого контента, нарушающего правила сервиса».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость