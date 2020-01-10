Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 января -17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Январская индексация: на сколько и кому подняли пенсии в Алтайском крае

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 6,6%. В алтайском отделении Пенсионного фонда рассказали, сколько составила сумма прибавки.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru

Размер фиксированной выплаты и стоимость пенсионного коэффициента, исходя из которых складывается страховая пенсия, после индексации составляют 5 686 рублей и 93 рубля соответственно.

У каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.

К примеру, если страховая пенсия по инвалидности неработающего пенсионера на конец 2019 года составляла 10 137 рублей, то после индексации она увеличилась на 669 рублей.

Выплаты пенсионеров, которые в течение 2020 года завершат работу, также повысятся на все пропущенные индексации.

Январская индексация коснулась 568 909 неработающих пенсионеров, добавили в ПФР.

Ранее власти назвали три причины, по которым россиянам могут снизить пенсии.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость