Январская индексация: на сколько и кому подняли пенсии в Алтайском крае

Размер фиксированной выплаты и стоимость пенсионного коэффициента, исходя из которых складывается страховая пенсия, после индексации составляют 5 686 рублей и 93 рубля соответственно.
У каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии.
К примеру, если страховая пенсия по инвалидности неработающего пенсионера на конец 2019 года составляла 10 137 рублей, то после индексации она увеличилась на 669 рублей.
Выплаты пенсионеров, которые в течение 2020 года завершат работу, также повысятся на все пропущенные индексации.
Январская индексация коснулась 568 909 неработающих пенсионеров, добавили в ПФР.
Ранее власти назвали три причины, по которым россиянам могут снизить пенсии.