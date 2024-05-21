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Жизнь

Японию заполонили еноты, разрушающие экосистему

Японии пришлось бороться с енотами, они заполонили страну и разрушают экосистему, сообщает «The Люди. Лядов».

Животные уничтожают посевы, воруют еду, устраивают беспорядки на улицах Токио, пробираются в дома и квартиры к людям.

Японцам пришлось запустить отлов енотов и горячую линию, с ее помощью можно сообщить об обнаружении нарушителей.

Ущерб от больших грызунов достигает десятки миллионов долларов, эта цифра только продолжает расти.

Изначально в Японии еноты не водились, но с начала 70-х годов жители стали разводить их в качестве питомцев. А когда поняли, что это не самые лучшие домашние животные — отправили на улицу.

В результате животные начали размножаться и теперь вредят экосистеме.

Ранее сообщалось, что медвежонок-сирота Тошка показался на камеру.

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