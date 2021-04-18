Яркая российская певица отметила день рождения откровенным и загадочным фото

«Первый анлок. Купить можно будет 30 апреля. А пока гадайте, что это такое», — написала певица, намекая на свой яркий наряд.
В ответ поклонницы написали: «Вау!», «Какая красота!», «Очень ждем».
Группа «Серебро» была создана композитором и пролюсером Максом Фадеев в 2006 году. Помимо Елены Темниковой в звездный состав входили солистки Ольга Сербякина и Марина Лизоркина.
В 2007 году с песней «Song #1» группа «Серебро» заняло третье место на конкурсе «Евровидение».
Елена Темникова покинула группу в 2013 году, занявшись сольной карьерой. Состав «Серебра» сейчас полностью сменился, и группа уже не пользуется такой высокой популярностью, как в середине 2010-х годов.