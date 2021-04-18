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Жизнь

Яркая российская певица отметила день рождения откровенным и загадочным фото

18 апреля исполняется 36 лет бывшей солистке группы «Серебро» Елене Темниковой. В честь этой даты она выставила на своей страничке в Instagram откровенное фото.

Елена Темникова
Елена Темникова
instagram.com/lenatemnikovaofficial

«Первый анлок. Купить можно будет 30 апреля. А пока гадайте, что это такое», — написала певица, намекая на свой яркий наряд.

В ответ поклонницы написали: «Вау!», «Какая красота!», «Очень ждем».

Группа «Серебро» была создана композитором и пролюсером Максом Фадеев в 2006 году. Помимо Елены Темниковой в звездный состав входили солистки Ольга Сербякина и Марина Лизоркина.

В 2007 году с песней «Song #1» группа «Серебро» заняло третье место на конкурсе «Евровидение».

Елена Темникова покинула группу в 2013 году, занявшись сольной карьерой. Состав «Серебра» сейчас полностью сменился, и группа уже не пользуется такой высокой популярностью, как в середине 2010-х годов.

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