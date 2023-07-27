Яркое солнце, но местами дождь. Погода 27 июля в Алтайском крае

Синоптики алтайского гидрометцентра прогнозируют солнечный день 27 апреля. Однако предупреждают, что в некоторых районах возможен дождь.

Погода в Алтайском крае

Ночью в регионе температура составит +15...+20 градусов, в предгорьях местами возможно похолодание до +9...+14 градусов. Местами по западу ожидаются кратковременные ночные дожди и грозы.

Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем температура поднимется до +25...+30 градусов. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, грозы, а при грозах вероятен град.

Ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Погода в Барнауле

В Барнауле ночью столбики термометров покажут +15...+17 градусов. Ветер восточный, 3-8 м/с

Днем потеплеет до +26...+28 градусов. Осадков не ожидается. Ветер восточный, 5-10 м/с