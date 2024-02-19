Яркую рыбку мандаринку показали в Ленинградском зоопарке. Фото

Сотрудники рассказали о необычном обитателе с историческим названием в Telegram-канале зоопарка .

Известно, что свое название она получила благодаря схожести расцветки с одеждой чиновников имперского Китая – мандаринов.

В природе рыбки встречаются в прибрежных мелководных частях Тихого океана.

В естественной среде обитания у них много врагов. Их защищает яркая окраска и умение прятаться в зарослях кораллов.

Ранее в барнаульском зоопарке поселились куропатки. В зоопарк переехали 10 куропаток. Они родились у одного из алтайских заводчиков.

Сейчас птички находятся на карантине. Также им нужно освоиться после переезда.

Самое важное - в нашем Telegram-канале