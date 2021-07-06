Яровая предложила ввести понятие «экологическое происшествие». Как «хлопок газа», только на природе

Яровая пояснила, что «экологическое происшествие» — это событие, которое не содержит первичных признаков правонарушения или преступления.
При этом для оценки такого происшествия потребуется проведение научных экспертиз с учетом экспертных оценок.
«Экологическое происшествие будет незамедлительно отражаться в создаваемой электронной системе и являться предметом рассмотрения постоянно действующей межведомственной комиссии для оперативного подключения и скоординированного взаимодействия всех уполномоченных контрольно-надзорных органов», — уточнила депутат.
Яровая подчеркнула, что при возникновении экологического происшествия автоматически будет запускаться оценка события, обмен данными и экспертиза.
«Чтобы выйти на правильную научную и содержательную оценку природных явлений, которые несут в себе экологические риски и последствия», — уточнила вице-спикер.
В зависимости от выводов будут разрабатывать и реализовывать комплексные мероприятия, а при необходимости — устанавливать ответственность.
Ранее сообщали, что 146 млрд рублей от «Норникеля», полученные за эко-катастрофу при разливе топлива, разделят на какую-то Сибирь.