6 июля
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Жизнь

Яровая предложила ввести понятие «экологическое происшествие». Как «хлопок газа», только на природе

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила закрепить в правовом поле понятие «экологическое происшествие», чтобы правильно оценить риски и наладить обмен данными, сообщает ТАСС.

Ирина Яровая, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Ирина Яровая, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.
er.ru

Яровая пояснила, что «экологическое происшествие» — это событие, которое не содержит первичных признаков правонарушения или преступления.

При этом для оценки такого происшествия потребуется проведение научных экспертиз с учетом экспертных оценок.

«Экологическое происшествие будет незамедлительно отражаться в создаваемой электронной системе и являться предметом рассмотрения постоянно действующей межведомственной комиссии для оперативного подключения и скоординированного взаимодействия всех уполномоченных контрольно-надзорных органов», — уточнила депутат.

Экокатастрофа в Заполярье. Разлив нефтепродуктов.
Экокатастрофа в Заполярье. Разлив нефтепродуктов.
greenpeace.ru

Яровая подчеркнула, что при возникновении экологического происшествия автоматически будет запускаться оценка события, обмен данными и экспертиза.

«Чтобы выйти на правильную научную и содержательную оценку природных явлений, которые несут в себе экологические риски и последствия», — уточнила вице-спикер.

В зависимости от выводов будут разрабатывать и реализовывать комплексные мероприятия, а при необходимости — устанавливать ответственность.

Ранее сообщали, что 146 млрд рублей от «Норникеля», полученные за эко-катастрофу при разливе топлива, разделят на какую-то Сибирь.

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