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Какие яйца вкуснее, больше и красивее?

Алтайские эксперты советуют покупать яйца у известных производителей, ведь они тщательно следят за качеством своей продукции. В идеале — с местных птицефабрик, ведь чем ближе производитель к торговой точке, тем свежее продукт.

При покупке обязательно проверьте маркировку и срок годности яиц. Привычные столовые яйца категории «С» хранятся при температуре от 0 до 20 градусов не более 25 суток, а при температуре от —2 до 0 градусов – не более 90 суток. А вот яйца с маркировкой «D» — диетические, они самые свежие и могут храниться всего неделю.

Яйца. Продукты. Готовка. СС0

Маркировка «С0», «С1» и другие обозначают вес яйца. Например, «С3» — самые маленькие, а «С0» и «СВ» (высшая категория) — самые крупные.

Некоторые люди также обращают внимание на цвет скорлупы. Считается, что коричневые яйца вкуснее белых. Однако эксперты центра уверяют — это не больше, чем заблуждение, и цвет скорлупы никак не влияет на вкус и пищевые свойства.