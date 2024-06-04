В классический рецепт окрошки входят картофель, яйца, колбаса или отварное мясо, редис, огурцы, зелень и жидкая основа на вкус повара.
Но окрошка прекрасна тем, что ее рецепт можно изменять, как душе угодно. Одни предпочитают добавлять в суп вместе колбасы копчености или отварное мясо. Другие придают блюдо пикантности сухарями и изюмом. А некоторые гурманы и вовсе отдают предпочтение окрошке с креветками, лососем и морепродуктами.
В этом вечном споре о том, чем же лучше всего заправлять окрошку: квасом или кефиром, побеждает первый напиток — это выяснили эксперты центра. Домашний белый квас входит в традиционный русский рецепт.
Однако никто не призывает вас готовить окрошку именно на этом напитке. Более того — не обязательно добавлять и кефир. Многие предпочитают заправлять холодный суп минералкой, таном, айраном и даже простой водой с уксусом. Ведь самое главное — чтобы блюдо нравилось вам.
Лето — овощной сезон, поэтому большая часть овощей продается максимально свежими. При покупке ингредиентов для окрошки (зелени, картофеля, огурцов и других), необходимо осмотреть их на наличие порчи и гнили. Овощи должны быть плотной консистенции, без следов плесени и гнили. Такие можно смело добавлять в блюдо.
Алтайские эксперты советуют покупать яйца у известных производителей, ведь они тщательно следят за качеством своей продукции. В идеале — с местных птицефабрик, ведь чем ближе производитель к торговой точке, тем свежее продукт.
При покупке обязательно проверьте маркировку и срок годности яиц. Привычные столовые яйца категории «С» хранятся при температуре от 0 до 20 градусов не более 25 суток, а при температуре от —2 до 0 градусов – не более 90 суток. А вот яйца с маркировкой «D» — диетические, они самые свежие и могут храниться всего неделю.
Маркировка «С0», «С1» и другие обозначают вес яйца. Например, «С3» — самые маленькие, а «С0» и «СВ» (высшая категория) — самые крупные.
Некоторые люди также обращают внимание на цвет скорлупы. Считается, что коричневые яйца вкуснее белых. Однако эксперты центра уверяют — это не больше, чем заблуждение, и цвет скорлупы никак не влияет на вкус и пищевые свойства.
Так же, как и при покупке яиц, маркировка у колбасы играет большую роль. Она обозначает, сколько в продукте содержания мяса. Чем его больше, тем категория выше.
Самая «мясная» — категория «А». В такой колбасе мясного сырья более 80%. Неплоха и категория «Б» — она говорит о 60—80% мяса в составе.
«А вот от покупки колбасных изделий категории «Г» или «Д» воздержитесь – мясо в составе таких колбас используется в минимальных количествах», — предупреждают эксперты.
Помимо состава продукта обратите внимание на его срок годности. Учтите, что чем меньше срок хранения, тем натуральней продукт. Качественная колбаса не может храниться по несколько месяцев даже в холодильнике.
Алтайские специалисты рассказывают, что в составе классического кваса должны быть сусло (ячменный или ржаной солод, ржаная мука или кукуруза), вода, сахар, дрожжи и молочнокислые бактерии. Допустима лимонная или молочная кислота. Лучше всего подойдет квас живого брожения.
А вот от «квасных напитков» лучше держаться подальше. Ведь в их составе от классического кваса осталось совсем немного. Такой напиток — не больше, чем газированная вода с большим количеством ароматизаторов и красителей. Если он еще содержит подсластители, то для окрошки точно не подойдет.
Это быстропортящиеся продукты, поэтому их следует использовать сразу после вскрытия и хранить не больше суток. Оптимально, если в составе кисломолочных продуктов будет только молочное сырье и закваска.
Например, в натуральном кефире должны быть пастеризованное молоко и закваски живых бактерий. Срок хранения не превышает 10—14 дней.
Обратите внимание на срок годности продукта. Так в стеклянных бутылках кефир может храниться 36 часов, а в полимерной таре – 72 часа. Если на упаковке срок годности превышает месяц и больше, то наверняка такой продукт изготовлен с использованием искусственных эмульгаторов и растительных жиров.
«Кефир, в котором обнаружены растительные жиры, нельзя назвать даже кефирным продуктом. По законодательным нормативным документам ни при производстве кефира, ни кефирного продукта нельзя менять состав молока, поэтому наличие растительных жиров в продукте говорит о факте его фальсификации», — отмечают алтайские эксперты.
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