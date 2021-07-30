YouTube-канал сибирского депутата требуют заблокировать из-за обсуждений проблем

Депутат горсовета Новосибирска Сергей Бойко рассказал в своем Facebook про требование Генпрокуратуры заблокировать его YouTube-канал.

Бойко отметил, что получил уведомление от YouTube, в котором сообщили, что Генпрокуратура через Роскомнадзор требует заблокировать канал.

«Как вижу свой канал я: обсуждаем ямы на дорогах и заборы, премию мэра Новосибирска, выборы в Бердске. Как видит его Генпрокуратура: экстремизм, призывы к массовым беспорядкам», — написал депутат.

Он также подчеркнул, что требуют удалить не конкретное видео или несколько, а весь канал.

«Видимо, все 352 видео на канале содержат экстремизм и призывы к массовым беспорядкам и деятельность нежелательных организаций. Вот это реально такой высокий рейтинг, что без удаления моего канала выборы в Госдуму нормально не провести», — добавил Бойко.

Ранее глава Новосибирска отчитал депутата, рискнувшего сделать ему выговор за качество дорог.