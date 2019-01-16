YouTube ввел новые ограничения

Сервис YouTube ввел запрет на публикацию на сайте видео с пранками или челленджами, которые угрожают жизни человека. Информация о новых ограничениях опубликована в разделе вопросов и ответов , пишет «Российская газета».

Для примера администрация сервиса перечисляет недавние челленджи — Fire Challenge, Tide Pod Challenge, Bird Box Challenge и другие. В них главные герои на камеру занимаются опасными для жизни и здоровья вещами, а потом публикуют ролики.

Также под запрет попадают видео с жестокими розыгрышами — пранками, когда жертва может решить, что находится в опасной для жизни ситуации. Кроме того, нельзя размешать ролики, где дети испытывают серьезный стресс.

Авторам видео и создателям каналов дают два месяца, чтобы удалить нежелательный контент. Затем администрация YouTube будет заниматься этим самостоятельно. За неоднократное нарушение новых правил канал будут блокировать.