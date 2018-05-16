ФАС отказалась запрещать навязчивую рекламу казино на YouTube

В апреле ассоциация "Интернет-видео" (объединяет ivi.ru, Megago, TVZavr, Amediateka и TV1000Pla) направила письмо в ФАС с жалобой. Онлайн-кинотеатры жаловались, что на YouTube размещается запрещенная в России реклама, адресованная русскоязычному пользователю, — в частности, объявления об онлайн-казино AdmiralX, Azino777.

ФАС отмечает, что закон "О рекламе" распространяется на все ее виды, если она используется в России. Но, добавили в ведомстве, в интернете есть возможность, находясь в одной стране, получить доступ к информации в других странах.

Надзорный орган считает, что в Рунет можно включить только сайты, зарегистрированные на доменах .ru, .su и .рф, тогда как YouTube принадлежит к домену .com.

Azino777 вошло по итогам 2017 года в список 15 крупнейших рекламодателей на российском рынке онлайн-видео. Отметим, сайт онлайн-казино при этом входит в черный список Роскомнадзора и работает только через "зеркала".