ФАС отказалась запрещать навязчивую рекламу казино на YouTube

Федеральная антимонопольная служба отказалась запрещать рекламу казино на YouTube, так как он не является частью Рунета и на него закон "О рекламе" не распространяется. Об этом говорится в ответе заместителя руководителя ФАС Андрея Кашеварова на обращение ассоциации "Интернет-видео", пишет РБК.
В апреле ассоциация "Интернет-видео" (объединяет ivi.ru, Megago, TVZavr, Amediateka и TV1000Pla) направила письмо в ФАС с жалобой. Онлайн-кинотеатры жаловались, что на YouTube размещается запрещенная в России реклама, адресованная русскоязычному пользователю, — в частности, объявления об онлайн-казино AdmiralX, Azino777.
ФАС отмечает, что закон "О рекламе" распространяется на все ее виды, если она используется в России. Но, добавили в ведомстве, в интернете есть возможность, находясь в одной стране, получить доступ к информации в других странах.
Надзорный орган считает, что в Рунет можно включить только сайты, зарегистрированные на доменах .ru, .su и .рф, тогда как YouTube принадлежит к домену .com.
Azino777 вошло по итогам 2017 года в список 15 крупнейших рекламодателей на российском рынке онлайн-видео. Отметим, сайт онлайн-казино при этом входит в черный список Роскомнадзора и работает только через "зеркала".
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