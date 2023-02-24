YouTube заблокировал канал Артемия Лебедева

Канал дизайнера и путешественника Артемия Лебедева оказался заблокирован YouTube. Об этом сообщают «Ведомости».

Поиск YouTube больше не выдает ссылку на канал дизайнера, только связанные с ним ролики других блогеров. При попытке открыть страницу сервис выдает сообщение «эта страница недоступна».

Артемий Лебедев — дизайнер, предприниматель и блогер. В его портфолио входит почти 4 тыс. проектов, в том числе схемы московского метро, сайты КФС, «Билайна» и Альфа-банка, дизайн территории металлургического комбината «Северстали» и магазина «Вкусвилл».

Артемий Лебедев рекомендовал Алтай для посещения туристам и назвал здешний воздух «съедобным».

Также компания дизайнера судилась с алтайской компанией «АС-Агро» из-за дизайна яиц и отсудила 300 тыс. рублей.