Юбилейный Крестный ход пройдет в Барнауле. Водителей призывают к внимательности

Юбилейный 25-й Крестный ход от Барнаула до села Коробейниково пройдет в городе 25 июня, с 8:30 до 10:30 утра, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

Крестный ход в село Коробейниково, 2022 год.

Участники хода пройдут от Покровского кафедрального собора на ул. Никитина, 137 до пересечения с пр. Красноармейским.

Затем Крестный ход пойдет до ул. Аванесова, до Змеиногорского тракта, а по нему - до кафе "У Григорича" (Змеиногорский тракт, 119д).

Водителей призывают к внимательности на участках, где пролегает путь участников Крестного хода. Необходимо соблюдать требования регулировщиков, дорожных знаков, разметки и ПДД.

Напомним, прошлогодний Крестный ход замедлил движение на Змеиногорском тракте.

Ранее altapress.ru сделал фоторепортаж из прошлого о том, как замерзшие барнаульцы встретились на Речном вокзале в 2005-м и пошли в часовню.