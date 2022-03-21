21 марта
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Жизнь

Юго-западный ветер, снег и +5. Какой будет погода в Алтайском крае 22−24 марта

В Алтайском крае устанавливаются теплые температуры, но сохраняются снег и метели. Какой будет погода в регионе с 22 по 24 марта.

Потепление. Весна.
Потепление. Весна.
altapress.ru

Погода в Алтайском крае 22−24 марта

Ночью 22 марта в Алтайском крае установится температура −4…−9 (в предгорных районах -14) градусов, а днем 0…-5 (по югу +5) градусов. По данным регионального Гидрометцентра, вероятны метели и снег. Кроме того, сохранится гололедица.

Ночью 23 марта градусник в регионе покажет −5…−10 градусов, а днем −3…+2 градуса. Возможны небольшой снег и метели. Ветер скоростью до 22 метров будет дуть с юго-запада.

Ночью 24 марта в Алтайском крае снова прогнозируют метели, мокрый снег и гололед. Температура ночью удержится на отметках −6…−11 градусов, а днем — на −2…+3 градуса.

Весна в Барнауле.
Весна в Барнауле.
Михаил Хаустов

Погода в Барнауле 22−24 марта

Ночью 22 марта температура в Барнауле похолодает до −6…−8 градусов, а днем — до 0…-2 градусов. Временами будет идти снег. Утром ожидается метель. Ветер до 15 метров в секунду будет юго-западным.

Такие же дневная и ночная температуры сохранятся 23 марта. В краевой столице пройдет снег.

Ночью 24 марта в Барнауле «обоснуются» −6…−8 градусов. Днем столбик термометра установится на −1…+1 градусах — с мокрым снегом.

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