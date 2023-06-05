Юмор получил прописку. Как прошло открытие первого в Алтайском крае стендап-клуба и о чем шутили комики

В Барнауле начал работу первый в регионе стендап-клуб «StandUp Алтай». О том, как прошло открытие комедийного клуба и какие темы затрагивали в выступлениях артисты – в материале altapress.ru.

Дом юмора

Стендап-клуб «StandUp Алтай» открылся в самом центре Барнаула. Его организаторами стали местные молодые комики, которые уже несколько лет выступают на различных других площадках. Однако, теперь у творческого объединения наконец-то появился свой «дом».

На открытие клуба комики подготовили обширную программу сразу из трех блоков в разных форматах. Открытие началось с разрезания красной ленточки и концерта. На двухчасовом концерте выступили полтора десятка юмористов – как из Барнаула, так и из Томска.

По словам организаторов, «StandUp Алтай» стал вторым за Уралом полноценным стендап –клубом. Первым стал томский клуб «Томедия», четыре участника которого стали гостями при открытии барнаульского клуба.

После завершения концерта стартовала «Прожарка» - формат, в котором комики шутили над организатором клуба Дмитрием Бобровским, а также друг над другом. По сравнению с концертом, острота шуток и "чернота" юмора здесь вышли на гораздо более высокий уровень.

Открытие клуба "StandUp Алтай". Tseva photos.

Завершением программы открытия клуба стали «Разгоны». Шесть комиков приглашали нескольких зрителей на сцену, спрашивали об их проблемах, а затем, импровизируя и шутя, пытались решить помочь гостям преодолеть эти трудности.

Зрители и хеклер

При открытия клуба комики собрали аншлаг – бронь мест закончилась в первый же день размещения объявления. Большей частью аудитории стала молодежь в возрасте от 20 до 30 лет. Всего на открытии присутствовали около 50 человек.

Открытие клуба "StandUp Алтай". Tseva photos.

Не обошлось и без небольших эксцессов. С самого начала концерта в зале объявился хеклер – человек, выкрикивающий из зрительного зала и мешающий комикам выступать. Впрочем, это сразу породило новую волну шуток в отношении него, и ближе к завершению первой части концерта мужчина покинул зал.

Кроме того, в начале концерта ведущий объявил со сцены о необычной акции. Зрителям предлагалось во время выступления комиков поставить татуировку с логотипом клуба «StandUp Алтай». За это человек получал возможность пожизненного посещения любых концертов юмористов. Как минимум одна девушка согласилась и сделала себе такую тату.

Открытие клуба "StandUp Алтай". Tseva photos.

О чем шутили комики

В стендапе принято строить выступление вокруг того, что непосредственно касается комика или того, с чем люди сталкиваются регулярно. Артист может вспомнить реальную историю, приукрасить ее или выдумать полностью новую. В целом, какой-то единой тематики выступающие не придерживались.

Впрочем, нечто объединяющее все же было – отсутствие жестких запретов и готовность шутить на любые темы. Вот и шутили комики про секс, смерть, бытовые неурядицы и обо всем на свете. Вот несколько шуток разных юмористов с концерта.

«Недавно попал в очень странную жизненную ситуацию. Заходил в автобус с кондукторшей. У них же есть стандартные фразы – передаем за проезд, готовим за проезд. И вот я зашел, а она то ли очень устала, то ли что-то перепутала, и очень громко сказала: «Готовим расплату за проезд». Я вот не трус, но что-то так страшно стало. Я смотрел много боевиков, расплата – это то, что отдается кровью или смертью. Знаете, я даже не подумал, что она что-то перепутала. Первое, что я подумал – опять проезд подорожал». «Недавно я сходил к врачу, мне прописали пить витамины. А я, что, дурак их покупать? Я знаю, что они в еде содержатся. Я загуглил, и, прикиньте, витамин Д содержится в солнечном свете. Они на что меня развести пытались? Они свет в таблетку запихнули, и – держи, 700 рублей с тебя. Но я не придурок, я умный. Я просто себе фонариком в рот по пять минут в день свечу – эффект тот же самый». «Я часто хожу домой мимо частного дома, на воротах которого написано – «Во дворе собаки». Я каждый раз думаю, «во дворе собаки» - что? Может, собаки живут? Или собаки недовольны? Во дворе только собаки? Блин, мало информации. Недавно этот дом сгорел, и я думаю, что «во дворе собаки» добились своего. Тогда я подумал, что во дворе теперь не только собаки, но и хозяева». «Я из Кыргызстана. У нас на родине принято говорить, что Россия для нас как старший брат. И как за любым старшим братом мы донашиваем вещи. Например, недавно к нам военная техника приехала». «Мне 29 лет, у меня постоянно возникают проблемы и я не умею их эффективно решать. У меня дома сломался телевизор, и я думаю, надо позвонить в сервис, узнать сколько будет стоить ремонт. Звоню, мне говорят: «Сколько дюймов ваш телевизор?» Дюймов?! Ну каких нафиг дюймов? Мы с вами в какой стране живем, каких дюймов? Дюймометра в комплекте с телевизором не было! Откуда я знаю, какое количество дюймов у моего телевизора? Я им говорю: «Вы поймете, если я вам скажу не в дюймах?» Они говорят – поймем. Я говорю – пять ладоней. Они мне – «измерьте, пожалуйста, свою ладонь.» Семь с половиной перстов!» «Есть очень закрытые девушки, которые в своем профиле (в приложении для знакомств – прим.ред.) выкладывают одну фотографию, имя, и больше ничего о себе. Я спросил у подруги, зачем они так делают? Она ответила: «Видимо они думают, что в девушке должна быть загадка». Что за загадка такая? Во-первых, я их отгадывать не умею. Во-вторых, я боюсь этих загадок. Что, если там вот эта загадка – «Кто ее раздевает, тот слезы проливает». Или – «не лает, не кусает – в дом не пускает». Но хуже всего, если загадка, как у моей бывшей – «без окон, без дверей, полна горница людей».

Ранее создатель стендап-клуба дал интервью altapress.ru, в котором рассказал о свободе, похабщине и хейтерах.