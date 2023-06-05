Юмор получил прописку. Как прошло открытие первого в Алтайском крае стендап-клуба и о чем шутили комики

Дом юмора
Стендап-клуб «StandUp Алтай» открылся в самом центре Барнаула. Его организаторами стали местные молодые комики, которые уже несколько лет выступают на различных других площадках. Однако, теперь у творческого объединения наконец-то появился свой «дом».
На открытие клуба комики подготовили обширную программу сразу из трех блоков в разных форматах. Открытие началось с разрезания красной ленточки и концерта. На двухчасовом концерте выступили полтора десятка юмористов – как из Барнаула, так и из Томска.
По словам организаторов, «StandUp Алтай» стал вторым за Уралом полноценным стендап –клубом. Первым стал томский клуб «Томедия», четыре участника которого стали гостями при открытии барнаульского клуба.
После завершения концерта стартовала «Прожарка» - формат, в котором комики шутили над организатором клуба Дмитрием Бобровским, а также друг над другом. По сравнению с концертом, острота шуток и "чернота" юмора здесь вышли на гораздо более высокий уровень.
Завершением программы открытия клуба стали «Разгоны». Шесть комиков приглашали нескольких зрителей на сцену, спрашивали об их проблемах, а затем, импровизируя и шутя, пытались решить помочь гостям преодолеть эти трудности.
Зрители и хеклер
При открытия клуба комики собрали аншлаг – бронь мест закончилась в первый же день размещения объявления. Большей частью аудитории стала молодежь в возрасте от 20 до 30 лет. Всего на открытии присутствовали около 50 человек.
Не обошлось и без небольших эксцессов. С самого начала концерта в зале объявился хеклер – человек, выкрикивающий из зрительного зала и мешающий комикам выступать. Впрочем, это сразу породило новую волну шуток в отношении него, и ближе к завершению первой части концерта мужчина покинул зал.
Кроме того, в начале концерта ведущий объявил со сцены о необычной акции. Зрителям предлагалось во время выступления комиков поставить татуировку с логотипом клуба «StandUp Алтай». За это человек получал возможность пожизненного посещения любых концертов юмористов. Как минимум одна девушка согласилась и сделала себе такую тату.
О чем шутили комики
В стендапе принято строить выступление вокруг того, что непосредственно касается комика или того, с чем люди сталкиваются регулярно. Артист может вспомнить реальную историю, приукрасить ее или выдумать полностью новую. В целом, какой-то единой тематики выступающие не придерживались.
Впрочем, нечто объединяющее все же было – отсутствие жестких запретов и готовность шутить на любые темы. Вот и шутили комики про секс, смерть, бытовые неурядицы и обо всем на свете. Вот несколько шуток разных юмористов с концерта.
«Недавно попал в очень странную жизненную ситуацию. Заходил в автобус с кондукторшей. У них же есть стандартные фразы – передаем за проезд, готовим за проезд. И вот я зашел, а она то ли очень устала, то ли что-то перепутала, и очень громко сказала: «Готовим расплату за проезд». Я вот не трус, но что-то так страшно стало. Я смотрел много боевиков, расплата – это то, что отдается кровью или смертью. Знаете, я даже не подумал, что она что-то перепутала. Первое, что я подумал – опять проезд подорожал».
«Недавно я сходил к врачу, мне прописали пить витамины. А я, что, дурак их покупать? Я знаю, что они в еде содержатся. Я загуглил, и, прикиньте, витамин Д содержится в солнечном свете. Они на что меня развести пытались? Они свет в таблетку запихнули, и – держи, 700 рублей с тебя. Но я не придурок, я умный. Я просто себе фонариком в рот по пять минут в день свечу – эффект тот же самый».
«Я часто хожу домой мимо частного дома, на воротах которого написано – «Во дворе собаки». Я каждый раз думаю, «во дворе собаки» - что? Может, собаки живут? Или собаки недовольны? Во дворе только собаки? Блин, мало информации. Недавно этот дом сгорел, и я думаю, что «во дворе собаки» добились своего. Тогда я подумал, что во дворе теперь не только собаки, но и хозяева».
«Я из Кыргызстана. У нас на родине принято говорить, что Россия для нас как старший брат. И как за любым старшим братом мы донашиваем вещи. Например, недавно к нам военная техника приехала».
«Мне 29 лет, у меня постоянно возникают проблемы и я не умею их эффективно решать. У меня дома сломался телевизор, и я думаю, надо позвонить в сервис, узнать сколько будет стоить ремонт. Звоню, мне говорят: «Сколько дюймов ваш телевизор?» Дюймов?! Ну каких нафиг дюймов? Мы с вами в какой стране живем, каких дюймов? Дюймометра в комплекте с телевизором не было! Откуда я знаю, какое количество дюймов у моего телевизора? Я им говорю: «Вы поймете, если я вам скажу не в дюймах?» Они говорят – поймем. Я говорю – пять ладоней. Они мне – «измерьте, пожалуйста, свою ладонь.» Семь с половиной перстов!»
«Есть очень закрытые девушки, которые в своем профиле (в приложении для знакомств – прим.ред.) выкладывают одну фотографию, имя, и больше ничего о себе. Я спросил у подруги, зачем они так делают? Она ответила: «Видимо они думают, что в девушке должна быть загадка». Что за загадка такая? Во-первых, я их отгадывать не умею. Во-вторых, я боюсь этих загадок. Что, если там вот эта загадка – «Кто ее раздевает, тот слезы проливает». Или – «не лает, не кусает – в дом не пускает». Но хуже всего, если загадка, как у моей бывшей – «без окон, без дверей, полна горница людей».
Ранее создатель стендап-клуба дал интервью altapress.ru, в котором рассказал о свободе, похабщине и хейтерах.