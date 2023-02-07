7 февраля
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Жизнь

Юмористка Щербакова рассказала, что много раз сталкивалась с несправедливостью на КВН

Варвара Щербакова, юмористка и экс-участница команды КВН «Женская сборная Хабаровского края», много раз сталкивалась с несправедливостью на телеигре. Об этом она рассказала на YouTube-шоу «Предельник».

Телевизор
Телевизор
фото из открытых источников

Щербакову до сих пор возмущает, что в 2017 году «Женскую сборную Хабаровского края» не взяли в четвертьфинал Премьер-лиги КВН.

Юмористка говорит, что это было «ужасно несправедливо». Отмечает, что «классика кавээновская» — когда кто-либо становится чемпионом за прошлые заслуги.

«Когда ты женская команда, ты не станешь чемпионом, потому что ты женская команда <…> Когда чемпионом становится команда, потому что ей уже оплатили поездку в Сочи, а приз — поездка в Сочи», — подчеркнула Щербакова.

По словам Варвары Щербаковой, в ТВ-версию не попадет команда, которая плохо выглядит.

«Есть человек, который за это (кого покажут по телевизору. — Прим. ред.) отвечает», — добавила юмористка.

Ранее шутку про Соловьева вырезали из выступления команды КВН.

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