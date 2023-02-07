Юмористка Щербакова рассказала, что много раз сталкивалась с несправедливостью на КВН

Щербакову до сих пор возмущает, что в 2017 году «Женскую сборную Хабаровского края» не взяли в четвертьфинал Премьер-лиги КВН.

Юмористка говорит, что это было «ужасно несправедливо». Отмечает, что «классика кавээновская» — когда кто-либо становится чемпионом за прошлые заслуги.

«Когда ты женская команда, ты не станешь чемпионом, потому что ты женская команда <…> Когда чемпионом становится команда, потому что ей уже оплатили поездку в Сочи, а приз — поездка в Сочи», — подчеркнула Щербакова.