Юмористка Щербакова рассказала, что много раз сталкивалась с несправедливостью на КВН

Щербакову до сих пор возмущает, что в 2017 году «Женскую сборную Хабаровского края» не взяли в четвертьфинал Премьер-лиги КВН.
Юмористка говорит, что это было «ужасно несправедливо». Отмечает, что «классика кавээновская» — когда кто-либо становится чемпионом за прошлые заслуги.
«Когда ты женская команда, ты не станешь чемпионом, потому что ты женская команда <…> Когда чемпионом становится команда, потому что ей уже оплатили поездку в Сочи, а приз — поездка в Сочи», — подчеркнула Щербакова.
По словам Варвары Щербаковой, в ТВ-версию не попадет команда, которая плохо выглядит.
«Есть человек, который за это (кого покажут по телевизору. — Прим. ред.) отвечает», — добавила юмористка.
Ранее шутку про Соловьева вырезали из выступления команды КВН.
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