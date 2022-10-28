28 октября
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Жизнь

Юная актриса с Алтая сыграла ключевую роль в сериале «Комплекс Бога»

Восьмилетняя Елизавета Руфина, жительница Горно-Алтайска, сыграла одну из ключевых ролей в российском сериале «Комплекс Бога».

Елизавета Руфина
Елизавета Руфина
kids-models.ru

Елизавета Руфина исполнила роль дочери главного героя сериала. Девочка учится во втором классе кадетской школы № 4 Горно-Алтайска.

Сериал «Комплекс Бога» рассказывает об успешном психиатре Алексее, к которому на прием приходит необычный пациент — бизнесмен Владимир.

Алексей подозревает, что он может быть причастен к пропаже двух девочек, одна из которых — дочь пианиста. Он заявляет об этом в полицию и запускает цепочку трагических событий, от которых пострадают все герои истории.

Сериал снимали весной и летом в Москве. Первую серию покажут на платформе онлайн-кинотеатра KION в ближайшее время.

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