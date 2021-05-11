11 мая 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Юная сибирячка пошла за водой и утонула в колодце, сделанном из автопокрышек

В Новосибирской области возбудили уголовное дело после гибели несовершеннолетней девушки, сообщает региональный СК.

Вода. Колодец. Отражение
Вода. Колодец. Отражение
СС0

Инцидент произошел 6 мая в пристанционном поселке Дупленская, куда 16-летняя девушка приехала в гости.

«Около 23:30 пошла за водой к колодцу на территории домовладения, в котором утонула», — рассказали в ведомстве.

Полицейские при осмотре колодца выяснили, что его стены сооружены из покрышек грузового автомобиля, а ограждения отсутствуют.

Возбудили уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности». Назначили судебные экспертизы.

Ранее на Алтае шестилетняя девочка упала в водосточный колодец на территории оздоровительного комплекса.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость