Юная сибирячка пошла за водой и утонула в колодце, сделанном из автопокрышек

В Новосибирской области возбудили уголовное дело после гибели несовершеннолетней девушки, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел 6 мая в пристанционном поселке Дупленская, куда 16-летняя девушка приехала в гости.

«Около 23:30 пошла за водой к колодцу на территории домовладения, в котором утонула», — рассказали в ведомстве.

Полицейские при осмотре колодца выяснили, что его стены сооружены из покрышек грузового автомобиля, а ограждения отсутствуют.

Возбудили уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности». Назначили судебные экспертизы.

Ранее на Алтае шестилетняя девочка упала в водосточный колодец на территории оздоровительного комплекса.