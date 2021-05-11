Юная сибирячка пошла за водой и утонула в колодце, сделанном из автопокрышек

Инцидент произошел 6 мая в пристанционном поселке Дупленская, куда 16-летняя девушка приехала в гости.
«Около 23:30 пошла за водой к колодцу на территории домовладения, в котором утонула», — рассказали в ведомстве.
Полицейские при осмотре колодца выяснили, что его стены сооружены из покрышек грузового автомобиля, а ограждения отсутствуют.
Возбудили уголовное дело по признакам «причинения смерти по неосторожности». Назначили судебные экспертизы.
Ранее на Алтае шестилетняя девочка упала в водосточный колодец на территории оздоровительного комплекса.