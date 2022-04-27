27 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Юрист рассказал, сколько должны платить за выход на работу в праздничные дни

Юрист hh.ru Татьяна Нечаева рассказала, какая компенсация положена сотрудникам, если их будут привлекать к работе в выходные и праздничные дни.

Деньги. Зарплата.
Деньги. Зарплата.
pexels.com

Так, в этом году нерабочими выпадают дни с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

При этом обычными выходными считаются только 30 апреля, 2 мая (перенос с 01.05.), 3 мая (перенос с 01.01.), 7 и 8 мая, а также 10 мая (перенос с 02.01).

Праздничные дни 1 и 9 мая считаются выходными для всех. Выходные устанавливаются графиком сменности, поэтому указанные выше выходные дни могут быть для них рабочими без дополнительных оплат.

Как пояснила юрист, в привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ.

«Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни должно быть оплачено не менее чем в двойном размере за часы, фактически отработанные в этот день, либо предоставляется другой день отдыха (полный день отдыха, даже если человек работал 5 часов)», — говорит Нечаева.

Таким образом, если человек трудится по стандартному пятидневному графику, но вынужден выйти на работу в период с 30 апреля по 3 мая и/или с 7 по 10 мая, то он должен либо получить за фактически отработанные часы оплату как минимум в двойном размере, либо получить отгулы.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость