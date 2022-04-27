Юрист рассказал, сколько должны платить за выход на работу в праздничные дни

Юрист hh.ru Татьяна Нечаева рассказала, какая компенсация положена сотрудникам, если их будут привлекать к работе в выходные и праздничные дни.

Так, в этом году нерабочими выпадают дни с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

При этом обычными выходными считаются только 30 апреля, 2 мая (перенос с 01.05.), 3 мая (перенос с 01.01.), 7 и 8 мая, а также 10 мая (перенос с 02.01).

Праздничные дни 1 и 9 мая считаются выходными для всех. Выходные устанавливаются графиком сменности, поэтому указанные выше выходные дни могут быть для них рабочими без дополнительных оплат.

Как пояснила юрист, в привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ.

«Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни должно быть оплачено не менее чем в двойном размере за часы, фактически отработанные в этот день, либо предоставляется другой день отдыха (полный день отдыха, даже если человек работал 5 часов)», — говорит Нечаева.

Таким образом, если человек трудится по стандартному пятидневному графику, но вынужден выйти на работу в период с 30 апреля по 3 мая и/или с 7 по 10 мая, то он должен либо получить за фактически отработанные часы оплату как минимум в двойном размере, либо получить отгулы.