23 июня
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Жизнь

Юрий Шатунов. Как хит «Белые розы» прославил мальчика из интерната, и с кем артист судился из-за песен

Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет. По предварительной информации, причина его смерти — сердечная недостаточность.

Юрий Шатунов.
Юрий Шатунов.
https://vk.com/shatunovyuriy

Тяжелое Детство

Юрий родился в 1973 году в городе Камертау, Башкирской АССР. Большую часть времени мальчик проводил у бабушки. Родители (Вера Шатунова и Василий Клименко) друг друга не любили. А когда ребенку исполнилось три года, они развелись. Поначалу маленький Юрий жил с матерью, но затем у него появился отчим. Пытаясь наладить личную жизнь, Вера отдала сына в школу-интернат. Через два года она умерла от сердечной недостаточности. Ей было 29 лет.

Оставшись сиротой при живом отце, у которого уже была новая семья в Кумертау, Юра некоторое время жил в интернате.

В 1985 году подросток попал под внимание сотрудников правоохранительных органов из-за бродяжничества. По счастливой случайности в комиссии, которая решила дальнейшую судьбу Юрия, была Валентина Тазенкова. Увидев в мальчике потенциал, она оформила его под свою ответственность в детский дом, в котором работала директором.

В октябре 1986 года Тазекенову назначили директором школы-интерната № 2 города Оренбурга и Юрий последовал за ней. В оренбургском интернате он познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым, с которого и началась история «Ласкового Мая»

Юра Шатунов.
Юра Шатунов.
trinixy.ru.

«Ласковый май»

Юрию было всего 13 лет, когда Кузнецов написал для него первую песню — «Вечер холодной зимы». Объяснить, как подросток оказался в серьезном и взрослом музыкальном коллективе довольно просто — у него были голос и симпатичная внешность. Этого оказалось достаточно.

Официально годом рождения группы, которой было суждено стать символом эпохи Перестройки, считается 1986-й. Первое выступление коллектива состоялось в декабре в Оренбургском Доме Культуры. Голос Юрия быстро покорил все оренбургские дискотеки, а записи с песнями очень быстро распространялись из рук в руки. Одним из получателей оказался Андрей Разин — менеджер поп-коллектива «Мираж».

Группа «Ласковый май» давала по несколько концертов день, собирала толпу в 50 тыс. зрителей. По популярности их можно было сравнить только с The Beatles.

В 1991 Юрий покидает группу и уезжает в Германию. Причиной называют разногласия с Андреем Разиным и постоянные конфликты.

Суд с Андреем Разиным

С 1992 по 2020 год Разин присваивал себе права на песни «Ласкового мая». Когда стало ясно, что постоянные ссоры ни к чему не приводят, открыли судебное дело. Через два года, 16 июня 2022-го, Шатунов вышел из зала суда победителем.

Насладиться успехом ему так и не удалось. Через неделю Юрий Шатунов скончался от сердечной недостаточности.

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