Рейсы будут выполняться на воздушном судне Bombardier CRJ200 вместимостью до 50 пассажиров.
Улететь можно будет два раза в неделю — по средам и воскресеньям.
- Вылет из Барнаула в 05:00, прилет в Красноярск в 06:25.
- Вылет из Красноярска в 07:20, прилет в Барнаул в 08:40.
Время в пути составит 1 час 20 минут.
Стоимость перелета при минимальном тарифе начинается от 7 867 рублей, добавили в аэропорту.
В начале года стало известно, что xасть внутренних авиарейсов для Алтайского края перестали субсидировать. Самолеты из Барнаула перестанут летать в такие города, как Новосибирск, Омск и Томск/