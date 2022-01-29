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Жизнь

«ЮВТ Аэро» возобновит полеты Барнаул — Красноярск

Со 2 февраля авиакомпания «ЮВТ Аэро» возобновляет авиарейсы по маршруту Красноярск — Барнаул — Красноярск, рассказали в Барнаульском аэропорту.

Самолет авиакомпании "ЮВТ Аэро".
Самолет авиакомпании "ЮВТ Аэро".
airaltay.ru

Рейсы будут выполняться на воздушном судне Bombardier CRJ200 вместимостью до 50 пассажиров.

Улететь можно будет два раза в неделю — по средам и воскресеньям.

  • Вылет из Барнаула в 05:00, прилет в Красноярск в 06:25.
  • Вылет из Красноярска в 07:20, прилет в Барнаул в 08:40.

Время в пути составит 1 час 20 минут.

Стоимость перелета при минимальном тарифе начинается от 7 867 рублей, добавили в аэропорту.

В начале года стало известно, что xасть внутренних авиарейсов для Алтайского края перестали субсидировать. Самолеты из Барнаула перестанут летать в такие города, как Новосибирск, Омск и Томск/

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