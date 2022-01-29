Со 2 февраля авиакомпания «ЮВТ Аэро» возобновляет авиарейсы по маршруту Красноярск — Барнаул — Красноярск, рассказали в Барнаульском аэропорту.

Рейсы будут выполняться на воздушном судне Bombardier CRJ200 вместимостью до 50 пассажиров.

Улететь можно будет два раза в неделю — по средам и воскресеньям.

Вылет из Барнаула в 05:00 , прилет в Красноярск в 06:25.

прилет в Красноярск в 06:25. Вылет из Красноярска в 07:20 , прилет в Барнаул в 08:40.

Время в пути составит 1 час 20 минут.

Стоимость перелета при минимальном тарифе начинается от 7 867 рублей, добавили в аэропорту.

В начале года стало известно, что xасть внутренних авиарейсов для Алтайского края перестали субсидировать. Самолеты из Барнаула перестанут летать в такие города, как Новосибирск, Омск и Томск/