Чтобы оформить больничный лист, приходится ехать за 75 километров в райцентр, так как фельдшер не может его выписать. Об этом рассказала сотрудница школы села Чинета Краснощековского района в ходе интернет-форума с главой алтайского Минздрава Дмитрием Поповым. Министр сказал, что проблема этого села будет решена. Но с другими все не так просто.

Мария Моисеева рассказала министру, что живет в отдаленном селе и работает в школе. И, как все нормальные люди, иногда болеет. А фельдшер не может выдать больничный — причины автор сообщения не знает.

И каждый раз, когда я заболеваю ОРЗ или ОРВИ, я вынуждена нанимать машину (автобус ходит два раза в неделю), платить 2000 рублей, ехать, иногда с температурой за 75 км в райцентр, чтобы терапевт открыл больничный, а через 3−4 дня снова ехать его закрывать, — рассказала она.

И она поинтересовалась, можно ли сделать так, чтобы фельдшер мог выписать больничный на месте?

Дмитрий Попов пообещал, что в селе Чинета проблема решена будет. Но проблема характерна для многих ФАПов. В них нет фельдшеров — работают медсестры, которые не могут выписывать больничные листы.

Ранее altapress.ru сообщал, что министр назвал достаточно острой кадровую проблему в здравоохранении региона. И дефицит кадров, увы, усугубился из-за пандемии коронавируса. Укомплектованность врачами составляет 73%, средними медицинскими работниками — 78% .

По данным минздрава края на начало 2020 года, в регионе работали 863 ФАПа.