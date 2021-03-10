Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 марта -5°C
Жизнь

За больничным — 75 км. Сельский педагог пожаловалась министру на трудности с оформлением бюллетеня

Чтобы оформить больничный лист, приходится ехать за 75 километров в райцентр, так как фельдшер не может его выписать. Об этом рассказала сотрудница школы села Чинета Краснощековского района в ходе интернет-форума с главой алтайского Минздрава Дмитрием Поповым. Министр сказал, что проблема этого села будет решена. Но с другими все не так просто.

Село Чинета. В палисаднике грибы небывалой красоты.
Село Чинета. В палисаднике грибы небывалой красоты.
Юрий Пургин

Мария Моисеева рассказала министру, что живет в отдаленном селе и работает в школе. И, как все нормальные люди, иногда болеет. А фельдшер не может выдать больничный — причины автор сообщения не знает.

И каждый раз, когда я заболеваю ОРЗ или ОРВИ, я вынуждена нанимать машину (автобус ходит два раза в неделю), платить 2000 рублей, ехать, иногда с температурой за 75 км в райцентр, чтобы терапевт открыл больничный, а через 3−4 дня снова ехать его закрывать, — рассказала она.

И она поинтересовалась, можно ли сделать так, чтобы фельдшер мог выписать больничный на месте?

Дмитрий Попов пообещал, что в селе Чинета проблема решена будет. Но проблема характерна для многих ФАПов. В них нет фельдшеров — работают медсестры, которые не могут выписывать больничные листы.

Ранее altapress.ru сообщал, что министр назвал достаточно острой кадровую проблему в здравоохранении региона. И дефицит кадров, увы, усугубился из-за пандемии коронавируса. Укомплектованность врачами составляет 73%, средними медицинскими работниками — 78% .

По данным минздрава края на начало 2020 года, в регионе работали 863 ФАПа.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость