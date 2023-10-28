Хоккей, стендап и «Король Лир». 10 идей, куда сходить в эти выходные в Барнауле

На хоккей
В Титов-Арене «ХК Динамо-Алтай» разыграет шайбу с «ХК Дизель» из Пензы — 28 октября, 17:00, 0+
В кино
Напряженная французская драма от Валери Донзелли «Только ты и я» в «Премьере»,18+
Захватывающее путешествие на воздушном шаре от режиссера Игоря Волошина, «Повелитель ветра» в «Киномире», 12+
На стендап
Смешное и реальное из жизни на «Шоу историй» в StandUp Altai Club — 29 октября, 20:00, 18+
На концерт
Трибьют-концерт группы «Король и Шут» в Hairy Lemon. Музыканты исполнят более 30 кавер-песен — 29 октября, 19:00, 16+
В театр
«Ромео и Джульетта» в Музыкальном театре — 29 октября, 17:00, 12+
«Король Лир» в Театре драмы — 28 октября, 17:30, 16+
«Wonder boy» в Молодежном театре Алтая — 28 октября, 17:00, 12+
Для детей
«Новые приключения в Простоквашино» в Музыкальном театре — 28 октября, 11:00, 0+
В музей
Археолог Артур Кунгуров расскажет о ранней религиозной системе в истории человечества и о главной фигуре шаманизма в лекции «Шаман: скользящий меж миров» — 29 октября, 15:00, 12+