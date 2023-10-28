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Жизнь

Хоккей, стендап и «Король Лир». 10 идей, куда сходить в эти выходные в Барнауле

Побежали за бубном и драмой? А можно еще кое-куда. Аltapress.ru нашел 10 вариантов интересного времяпровождения в Барнауле на 28 и 29 октября.

Гала-матч по хоккею в Барнауле.
Гала-матч по хоккею в Барнауле.
Ирина Пергаева

На хоккей

В Титов-Арене «ХК Динамо-Алтай» разыграет шайбу с «ХК Дизель» из Пензы — 28 октября, 17:00, 0+

В кино

Напряженная французская драма от Валери Донзелли «Только ты и я» в «Премьере»,18+

Захватывающее путешествие на воздушном шаре от режиссера Игоря Волошина, «Повелитель ветра» в «Киномире», 12+

На стендап

Смешное и реальное из жизни на «Шоу историй» в StandUp Altai Club — 29 октября, 20:00, 18+

Барнаульский стендап.
Барнаульский стендап.
StandUp Altai

На концерт

Трибьют-концерт группы «Король и Шут» в Hairy Lemon. Музыканты исполнят более 30 кавер-песен — 29 октября, 19:00, 16+

В театр

«Ромео и Джульетта» в Музыкальном театре — 29 октября, 17:00, 12+
«Король Лир» в Театре драмы — 28 октября, 17:30, 16+
«Wonder boy» в Молодежном театре Алтая — 28 октября, 17:00, 12+

Спектакль Wonder boy в МТА.
Спектакль Wonder boy в МТА.
Антон Абрамов.

Для детей

«Новые приключения в Простоквашино» в Музыкальном театре — 28 октября, 11:00, 0+

В музей

Археолог Артур Кунгуров расскажет о ранней религиозной системе в истории человечества и о главной фигуре шаманизма в лекции «Шаман: скользящий меж миров» — 29 октября, 15:00, 12+

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