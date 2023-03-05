5 марта
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Жизнь

За данными выбросов ТЭЦ Алтайского края смогут следить онлайн

В 2023 году на Алтайских ТЭЦ собираются спроектировать и заняться монтажом системы непрерывного контроля и учета выбросов, сообщают на официальном сайте Алтайского края.

Бийская ТЭЦ.
Бийская ТЭЦ.
t.me/sgk_biysk

Системы онлайн-мониторинга установят на барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, а также на бийской ТЭЦ.

Оборудование появится на дымовых трубах в рамках федеральной программы «Чистый воздух».

Система будет непрерывно измерять выбросы по семи основным параметрам: углекислый и угарный газы, диоксид серы, оксид и диоксид азота, содержание воды и твердых (пылевых) частиц.

Замеры могут производиться при температуре в диапазоне от плюс 50 до минус 50 градусов Цельсия.

Результаты будут поступать в онлайн-режиме в госреестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, каждые 20 минут. Также они появятся на сайте компании. Данные будут хранить не менее года.

«Стоимость только для одной дымовой трубы сейчас составляет от 50 млн рублей. При этом у СГК есть потребность обеспечить поставку оборудования мониторинга на сумму в пределах 1,5 млрд рублей», — сказал замдиректора сибирской генерирующей компании по развитию активов по экологии Константин Кушнир.

Ранее сообщали, что на бийской ТЭЦ хотят демонтировать трубу за 38 млн рублей. При этом взамен заказчик требует установить автоматическую систему непрерывного контроля и учета выбросов на дымовой трубе № 2 за 57 млн рублей.

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