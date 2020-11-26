За день на Алтае умерло 12 человек с коронавирусом, шесть пациентов перевели на ИВЛ

601 человек находится в тяжелом состоянии. На аппаратах ИВЛ 172 человека, что на 6 больше, чем сутками ранее.
В резерве также находится почти 2 тыс. коечных мест.
С начала пандемии в крае заболело коронавирусом 25 225 человек, выздоровели всего 21 752 человека, умерло 1 062 пациента.
Новые случаи
- Барнаул — 64,
- Рубцовск — 17,
- Бийск — 16,
- Заринск, Новоалтайск — по 10 заболевших,
- Славгород — 9,
- Алейск, Залесовский район — по 5 заболевших,
- Благовещенский, Завьяловский, Каменский, Локтевский, Первомайский районы — по 4 человека,
- Белокуриха, Баевский, Немецкий национальный, Романовский, Топчихинский, Табунский районы — по 3 человека,
- Алейский, Бурлинский, Егорьевский, Ключевской, Кулундинский, Мамонтовский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский, Троицкий, Тогульский, Усть-Калманский, Хабарский, Целинный, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Волчихинский, Калманский, Краснощековский, Крутихинский, Курьинский, Панкрушихинский, Петропавловский, Смоленский, Тюменцевский, Угловский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.