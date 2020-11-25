15 человек с коронавирусом умерло в Алтайском крае за 24 часа

В тяжелом состоянии в ковидных госпиталях находится 608 человек, 166 из них на аппаратах ИВЛ.
Свободными остаются почти 2 тыс. коечных мест из общего числа около 6 тыс.
За день не удалось спасти жизни 15 человек. Всего с начала пандемии в крае умерло уже 1 050 пациентов с диагностированным COVID-19.
Общее число заболевших составляет 25 001 человек. Выздоровели всего 21570 (+230 за сутки) человек.
Новые случаи
- Барнаул — 68,
- Бийск — 24,
- Рубцовск — 23,
- Заринск, Яровое — по 6 заболевших,
- Алтайский, Тальменский районы — по 5 заболевших,
- Алейск, Новоалтайск, Благовещенский, Змеиногорский, Локтевский, Первомайский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
- Славгород, Волчихинский, Завьяловский, Каменский, Михайловский, Петропавловский, Ребрихинский, Тогульский районы — по 3 заболевших,
- Калманский, Ключевской, Немецкий национальный, Павловский, Рубцовский, Смоленский, Топчихинский, Третьяковский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
- Алейский, Баевский, Егорьевский, Косихинский, Краснощековский, Поспелихинский, Родинский, Советский, Солонешенский, Суетский, Троицкий, Тюменцевский, Табунский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.