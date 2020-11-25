Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 ноября -6°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

15 человек с коронавирусом умерло в Алтайском крае за 24 часа

За сутки в Алтайском крае умерли 15 пациентов с коронавирусом, но тенденция к снижению прироста новых случаев заболевания сохранилась — за день подтвердилось 227 диагнозов, сообщили в оперштабе края 25 ноября.

Медицина. Лечение.
Медицина. Лечение.
pixabay.com

В тяжелом состоянии в ковидных госпиталях находится 608 человек, 166 из них на аппаратах ИВЛ.

Свободными остаются почти 2 тыс. коечных мест из общего числа около 6 тыс.

За день не удалось спасти жизни 15 человек. Всего с начала пандемии в крае умерло уже 1 050 пациентов с диагностированным COVID-19.

Общее число заболевших составляет 25 001 человек. Выздоровели всего 21570 (+230 за сутки) человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 68,
  • Бийск — 24,
  • Рубцовск — 23,
  • Заринск, Яровое — по 6 заболевших,
  • Алтайский, Тальменский районы — по 5 заболевших,
  • Алейск, Новоалтайск, Благовещенский, Змеиногорский, Локтевский, Первомайский, Шипуновский районы — по 4 заболевших,
  • Славгород, Волчихинский, Завьяловский, Каменский, Михайловский, Петропавловский, Ребрихинский, Тогульский районы — по 3 заболевших,
  • Калманский, Ключевской, Немецкий национальный, Павловский, Рубцовский, Смоленский, Топчихинский, Третьяковский, Хабарский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
  • Алейский, Баевский, Егорьевский, Косихинский, Краснощековский, Поспелихинский, Родинский, Советский, Солонешенский, Суетский, Троицкий, Тюменцевский, Табунский, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 1 заболевшему.
Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость