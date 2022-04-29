За год превратилась в помойку. Жители Камня-на-Оби попросили новую спортплощадку, а потом от нее отказались

Совершенно новая спортивная площадка в Камне-на-Оби стала «яблоком раздора» — горожане попросили ее построить, но после не захотели вносить плату за ее обслуживание. Как итог — бесхозная площадка менее чем за год превратилась в притон любителей выпить и помусорить. Ситуацию описали журналисты «Каменских известий».

По сообщению местных СМИ, о возведении многофункциональной спортплощадки, где можно играть в футбол, волейбол, баскетбол и теннис, попросили сами жители города.

К голосованию за благоустройство привлекали родственников, друзей, знакомых — и в июне прошлого года площадку начали возводить. Подобных сооружений в Камне нет.

«Специальное прорезиненное покрытие предусматривало в зимний период заливку льдом. На сэкономленные при строи-тельстве средства провели дополнительные, не предусмотренные сметой работы: установили две скамейки запасных, второе баскетбольное кольцо, площадь вокруг заасфальтировали и подсыпали мелким щебнем. Объект стал центром притяжения не только для местных жителей, порой поиграть в теннис или баскетбол сюда приезжали со всех концов города. А вечерами здесь собиралось до 50 человек. Приятно посмотреть», — пишет издание.

Но когда возник вопрос о передаче площадки в пользование и ответственность жителям, которые ее просили, те пошли в отказ.

Новая спортплощадка в Камне-на-Оби оказалась никому не нужна izvestiy-kamen.ru

Известно, что обслуживать ее могла управляющая компания «Град» — за услуги они просили 1,76 рубля за квадратный метр. Это примерно 100 рублей с каждой квартиры многоэтажного дома, во дворе которого стоит площадка. Но каменцы платить отказались.

«А когда началась зима, те же жители отказались пускать в подвал представителей спорта — то есть ни воду для заливки катка неоткуда было брать, ни помещения под раздевалку. Вот такой дворовый хоккей получился с площадкой, которая оказалась не нужна», — с горечью пишет издание.

Сейчас, по словам журналистов, площадка превратилась в «мусорку и туалет одновременно» — бутылки и пакеты разбросаны по трибунам и раздевалкам, стены из металлопрофиля местами сильно замяты, борта расписаны, сетка на футбольных воротах разорвана.

«В идеальном состоянии сохранилось лишь современное прорезиненное покрытие, никаких видимых дефектов на нем мы не обнаружили», — констатирует портал.

Сами же жители теперь недовольны площадкой — по их словам, вечерами здесь очень шумно от гуляющих компаний. Одна из жительниц дома сказала, что сто рублей за содержание — это слишком дорого. По ее мнению, на обеспечение ее должна забрать администрация города.

Новая спортплощадка в Камне-на-Оби оказалась никому не нужна izvestiy-kamen.ru

Местные власти, в свою очередь, напомнили жильцам, что зимой им не дали залить каток и вообще никак не пытаются помочь в содержании площадки. Чем разрешится спор — пока неизвестно.

Издание также припомнило еще несколько случаев благоустройства, которые портили сами горожане — так, в парке на улице Речной сломали или выкорчевали свежепосаженные деревья, разбили фонари, сломали лавочки, а в установленном туалете выбили двери и части стен.

Ранее в Рубцовске неизвестные вандалы повредили новое покрытие детской площадки буквально через пару дней после завершения работ по обустройству.