За год ремонт часов на «Шпиле» в Барнауле подорожал на 100 тыс. рублей

Барнаульские власти заключили контракт на ремонт и обслуживание городских часов, в том числе самых известных на Доме под Шпилем. Обойдутся эти работы в 511 тыс. рублей, говорится в документах на сайте Госзакупок.

Циферблат часов на доме "Под шпилем".

На аукцион заявился один участник, который и получил контракт. Обслуживать городские часы в 2021 году будет индивидуальный предприниматель Алексей Алишутин.

Судя по открытым данным, основной профиль его деятельности — чистка и уборке жилых зданий и нежилых помещений.

Он должен будет отремонтировать и следить за состоянием часов дома «Под шпилем», дома на углу пр. Строителей, 22, на ул. Союза Республик, 40 и на пересечении ул. Малахова и Георгия Исакова.

Год назад стоимость услуги составляла всего 399,9 тыс. рублей.