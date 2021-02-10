За год ремонт часов на «Шпиле» в Барнауле подорожал на 100 тыс. рублей

На аукцион заявился один участник, который и получил контракт. Обслуживать городские часы в 2021 году будет индивидуальный предприниматель Алексей Алишутин.
Судя по открытым данным, основной профиль его деятельности — чистка и уборке жилых зданий и нежилых помещений.
Он должен будет отремонтировать и следить за состоянием часов дома «Под шпилем», дома на углу пр. Строителей, 22, на ул. Союза Республик, 40 и на пересечении ул. Малахова и Георгия Исакова.
Год назад стоимость услуги составляла всего 399,9 тыс. рублей.