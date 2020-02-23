Главные городские часы Барнаула покрасят и очистят от пыли. Во сколько это обойдется?

Завершился аукцион по выбору фирмы, которая будет содержать и обслуживать городские часы Барнаула. Единственным его участником стала фирма «Русский сервис» — ее заявка соответствовала всем требованиям. Контракт с фирмой находится в стадии подписания, следует из сайта госзакупок.

Часы покрасят и почистят от пыли

Задача фирмы — в течение года (до 30 декабря 2020 года) содержать и обслуживать городские часы, которые, согласно информации госзакупок, расположены на пр. Ленина, 82 (на здании «Под шпилем»), пр. Строителей, 22 (у вокзала), а также в здании на ул. Союза Республик, 40 и на пересечении улиц Малахова-Г. Исакова.

Сделать надо довольно много работ.

Например, покрасить масляной краской четыре циферблата, предварительно очистив их от старой, залить электрооборудование трансмиссионным маслом, очистить от пыли, проверить радиоэлементы на наличие дефектов и контактные соединения, а также точность хода. К каждым часам, впрочем, свой перечень работ.

В Барнауле открыли часы 1980 года. barnaul.org

Точность хода необходимо проверять ежедневно, а бесперебойность освещения часов — два раза в месяц. Выполнив какие-то работы, «смотритель» обязан их зафиксировать на фотографиях. Причем все работы надо выполнять с 8.00 до 17.00.

В общем, в течение года городские часы должны работать бесперебойно, и подрядчик обязан это обеспечить. Гарантии качества — не менее шести месяцев.

Желающих мало

В аукционе принял участие только один участник. Стартовая сумма услуги — всего 399,9 тыс. рублей.

Фирма «Русский сервис», чья заявка была признана полностью соответствующей требованиям, согласилась присматривать за городскими часами за 397,9 тыс. рублей. Она признана победителем. Заказчиком является комитет по дорожному хозяйству, благоустойству, транспорту и связи Барнаула.

Фирма «Русский сервис» барнаульская, ее учредитель Дмитрий Тарасов, директор Алексей Юдаков. Оснвной вид деятельности — производство электромонтажных работ.

1999 год , дом «Под шпилем». Олег Богданов

Башенным часам Барнаула исполнилось 20

Кстати, часам в доме «Под шпилем» в декабре 2019 года исполнилось 20 лет. Автор часов — инженер «Барнаулгорсвета» Владимир Денисов, дизайн разработал Сергей Крюков, рассказывает сайт интернет-сообщества Batnaul22.

В 2013 году часы под шпилем были отреставрированы специалистами «Барнаулгорсвета»: смазаны внутренние узлы, почищен и покрашен циферблат, установлена подсветка и выполнен косметический ремонт конструктивно-архитектурных элементов.