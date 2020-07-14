За хождение без масок и паспортов барнаульцев наказывают массово, но не строго

Большинство признают виновными
10 июля все пять судов Барнаула рассмотрели в общей сложности 36, в отдельные дни только один райсуд может рассматривать от одного до 15−20 протоколов.
Большинство протоколов составлены за нарушение недавно введенной статьи статьи 20.6.1 КоАП — невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.
Однако в июне-июле районные суды Барнаула рассматривали протоколы о нарушении, составленные полицейскими еще в мае, а иногда и в апреле. Иначе говоря, нарушались правила, актуальные на тот момент.
В большинстве случаев суд признает барнаульцев виновными. Большинство нарушителей статьи 20.6.1 отделываются предупреждением.
За нарушение по части 1 статьи 20.6.1 КоАП предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей.
Что именно нарушают барнаульцы
Какие именно нарушения выявляют полицейские?
- Был без маски в магазине.
- Стоял без маски на остановке общественного транспорта.
- Вышел из дома в период самоизоляции (так как не относился к числу работников предприятий, чья деятельность не была прекращена).
- Не имел при себе документа, удостоверяющего личность.
А вот Ольгу Т., продававшую овощи в палатке на улице без маски, суд не оштрафовал и дело прекратил.
Полиция составила на нее протокол по части 1 статьи
И наоборот: 28 июня Ленинский райсуд признал виновной именно по статье 6.3 (часть 2) жительницу Барнаула Татьяну Ш. Она прилетела из-за границы в конце марта, но нарушила условия изоляции — вышла из дома раньше срока.
Женщина объяснила, что исчисляла 14-дневный срок с даты вылета с места отдыха, и ошиблась всего на один день. Но суд пришел к выводу, что она все-таки виновна и должна заплатить штраф в 7,5 тыс. рублей.
Между тем, 13 июля в Роспотребнадзоре заявили: тем, кто не соблюдает масочный режим в общественных местах, будут выписывать штрафы от 15 до 40 тысяч рублей. И это серьезно, сообщают «Вести22».
Возможное наказание за нарушение по части 2 статьи 6.3 КоАП
- Граждане: штраф 15 до 40 тыс. рублей.
- Должностные лица: штраф 50−150 тыс. рублей.
- Индивидуальные предприниматели: штраф 50−150 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток
- Юрлица: штраф 200−500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.