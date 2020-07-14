За хождение без масок и паспортов барнаульцев наказывают массово, но не строго

Суды в Барнауле ежедневно рассматривают десятки протоколов о нарушении «антиковидных» правил и выносят решение о виновности горожан. Но ужесточение режима , введенное с 13 июля, до судов пока не дошло. При этом в подавляющем большинстве дел наказывают барнаульцев весьма мягко, в чем и убедился Altapress.ru.

Большинство признают виновными

10 июля все пять судов Барнаула рассмотрели в общей сложности 36, в отдельные дни только один райсуд может рассматривать от одного до 15−20 протоколов.

Большинство протоколов составлены за нарушение недавно введенной статьи статьи 20.6.1 КоАП — невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Однако в июне-июле районные суды Барнаула рассматривали протоколы о нарушении, составленные полицейскими еще в мае, а иногда и в апреле. Иначе говоря, нарушались правила, актуальные на тот момент.

В большинстве случаев суд признает барнаульцев виновными. Большинство нарушителей статьи 20.6.1 отделываются предупреждением.

За нарушение по части 1 статьи 20.6.1 КоАП предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей.

Полицейские. 22.мвд.рф

Что именно нарушают барнаульцы

Какие именно нарушения выявляют полицейские?

Был без маски в магазине.

Стоял без маски на остановке общественного транспорта.

Вышел из дома в период самоизоляции ( так как не относился к числу работников предприятий , чья деятельность не была прекращена).

так как не относился к числу работников предприятий чья деятельность не была прекращена). Не имел при себе документа , удостоверяющего личность.

А вот Ольгу Т., продававшую овощи в палатке на улице без маски, суд не оштрафовал и дело прекратил.

Полиция составила на нее протокол по части 1 статьи 20.6.1. Но в ходе судебного разбирательства выяснилось: ее действия подпадают под другую статью КоАП — 6.3 (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). И дело прекратили.

Бойкая торговля на площади Спартака. barnaul.org

И наоборот: 28 июня Ленинский райсуд признал виновной именно по статье 6.3 (часть 2) жительницу Барнаула Татьяну Ш. Она прилетела из-за границы в конце марта, но нарушила условия изоляции — вышла из дома раньше срока.

Женщина объяснила, что исчисляла 14-дневный срок с даты вылета с места отдыха, и ошиблась всего на один день. Но суд пришел к выводу, что она все-таки виновна и должна заплатить штраф в 7,5 тыс. рублей.

Между тем, 13 июля в Роспотребнадзоре заявили: тем, кто не соблюдает масочный режим в общественных местах, будут выписывать штрафы от 15 до 40 тысяч рублей. И это серьезно, сообщают «Вести22».