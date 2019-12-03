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За кулисами Нового года: как в Барнауле начали строить снежный городок и возводить главную елку города

1 декабря на площади Сахарова в Барнауле начались работы по обустройству главной новогодней площадки города. О том, как они проходят — в фоторепортаже altapress.ru.

Снежный городок на площади Сахарова
Снежный городок на площади Сахарова
Анна Зайкова

В настоящий момент рабочие ведут монтаж каркаса искусственной ели. Также заготавливается лед для возведения снежного городка. На площадь уже завезли конструкции для будущих горок.

Все предновогодние работы на площади Сахарова планируют завершить до 25 декабря.

В настоящий момент движение по участку проспекта Социалистического в границах улиц Молодежная и Мерзликина перекрыто. Его восстановят после 17 января.

Снежный городок на площади Сахарова
Снежный городок на площади Сахарова
Анна Зайкова
Снежный городок на площади Сахарова
Снежный городок на площади Сахарова
Анна Зайкова
Снежный городок на площади Сахарова
Снежный городок на площади Сахарова
Анна Зайкова
Снежный городок на площади Сахарова
Снежный городок на площади Сахарова
Анна Зайкова
Снежный городок на площади Сахарова
Снежный городок на площади Сахарова
Анна Зайкова
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