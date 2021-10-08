За 20 лет из России уехали около 5 млн человек

От четырех до пяти миллионов россиян покинули страну за 20 лет — в период с 2000 по 2020 годы, говорится в исследовании проекта «Если быть точным», которое основывалось на данных Росстата и принимающих западных стран.

Большее число отъездов россиян пришлось на 2016−2019 годы. Тогда из страны уехали 1 млн 186 тыс. 138 человек.

Меньше всего возникало желания покинуть Россию у граждан в 2006—2011 годах. За это время эмигрировали 698 070 человек.

Исследователи опросили 900 человек через русскоязычные группы в социальных сетях и выяснили, что к отъезду подтолкнуло стремление к безопасности, стабильности и забота о будущем детей. Треть эмигрантов работают на себя.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что ведомство проведет исследование о миграции ученых на фоне данных о значительном оттоке граждан за рубеж, пишет «Росбалт».

При этом Фальков не согласился с данными, которые были представлены главным секретарем Российской академии наук (РАН) Николаем Долгушкиным: число ученых и высококвалифицированных специалистов, которые уезжают из России увеличилось в пять раз — с 14 тыс. в 2012 году до почти 70 тыс. человек в настоящее время.

Кремль в этой ситуации не увидел «ничего трагичного». При этом в РАН отметили, что Россия остается единственной из развитых стран, где несколько десятилетий подряд количество ученых уменьшается.

Между тем 22% россиян хотели бы переехать за границу на постоянное место жительства, об этом свидетельствуют данные опроса социологов «Левада-центра» (включен в реестр иноагентов).

Чаще всего о переезде думают россияне в возрасте от 18 до 24 лет — среди респондентов их 48%.

77% опрошенных все же не стали бы покидать Россию. Доля обдумывающих теоретическую возможность эмиграции выросла до 8%.