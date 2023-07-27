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Жизнь

За минуту до старта экстренно отменили запуск ракеты-носителя

Компания Илона Маска экстренно отменила запуск ракеты-носителя за минуту до старта, который был запланирован в ночь на 27 июля.

Запуск ракеты Falcon Heavy.
Запуск ракеты Falcon Heavy.
Twitter / HughesConnects

Ракета Falcon Heavy должна была вывести на орбиту самый тяжелый телекоммуникационный спутник в мире. Его название - Jupiter 3.

Вес спутника составляет 9,2 т, передает издание life.ru. А его предназначение - высокоскоростное подключение к интернету.

В компании отметили, что причиной для отмены запуска стали "нарушения критериев прерывания".

Запуск отложили на вторую попытку, которая состоится вечером 27 июля по местному времени. Уточняется, что и ракета, и спутник остаются в хорошем состоянии.

Ранее представитель МИД РФ прокомментировал ситуацию с ракетой КНДР.

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