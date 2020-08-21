За Навальным в Омск отправят самолет из Германии

Самолет с медицинским оборудованием и специалистами направит организация Cinema for Peace Foundation по просьбе участника Pussy Riot Петра Верзилова, которого таким же образом доставляли в ту же клинику в 2018 году
Разрешат ли транспортировку Алексея Навального врачи омской больницы, пока не известно. Однако лечащий врач политика сообщила, что утром 21 августа команда Навального и его брат поедут в больницу с требованием отпустить его.
Ранее altapress.ru сообщал, что случилось с Навальным и почему к этому подключили полицию.