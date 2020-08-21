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Жизнь

За Навальным в Омск отправят самолет из Германии

Ночью 21 августа из Германии в Омск вылетит самолет, на котором планируется доставить Алексея Навального на лечение в клинику Charite в Берлин. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на лечащего врача политика Анастасию Васильеву.

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
instagram.com/navalny.

Самолет с медицинским оборудованием и специалистами направит организация Cinema for Peace Foundation по просьбе участника Pussy Riot Петра Верзилова, которого таким же образом доставляли в ту же клинику в 2018 году

Разрешат ли транспортировку Алексея Навального врачи омской больницы, пока не известно. Однако лечащий врач политика сообщила, что утром 21 августа команда Навального и его брат поедут в больницу с требованием отпустить его.

Ранее altapress.ru сообщал, что случилось с Навальным и почему к этому подключили полицию.

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