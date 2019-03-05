За оскорбление жителей хрущевок уволили чиновника «дочки» Роскосмоса

ФГУП «Агат» (дочернее предприятие Роскосмоса) уволило своего сотрудника Станислава Жаркова, который ранее оскорбительно высказался в соцсетях по отношению к жителям хрущевок, сообщает ТАСС .

Жарков в комментарии к одному из постов в Facebook выразил мнение, что качество жизни в новых домах, которые построят в Москве по программе реновации, быстро ухудшится после переселения туда жителей сносимых хрущевок.

Слова Жаркова вызвали критику у его оппонентов, но вместо того, чтобы извиниться, представитель госкорпорации добавил: «Что, подгорело? Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?»

Для изучения этого вопроса в Роскосмосе создали комиссию по этике, которая дала рекомендацию уволить сотрудника предприятия «Агат», пишет bfm.ru.

В Роскосмосе отметили, что госкорпорация считает подобное публичное поведение не соответствующим высоким требованиям, предъявляемым к сотрудникам ракетно-космической отрасли, и приносит извинения всем, кого оскорбили высказывания Жаркова.