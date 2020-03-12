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12 марта -2°C

«За пельменями»: в Барнаул зашла лиса

В Барнауле заметили на улице лису, сфотографировали и выложили снимки в соцсети. Горожане стали обсуждать, что побудило лесную жительницу выйти в город.

Лиса на ул. Советской Армии.
Лиса на ул. Советской Армии.
"Инцидент Барнаул"

Одна из горожанок увидела лису 11 марта около 22:30 на ул. Советской Армии, 133-б.

Комментаторы полагают, если лиса вышла к людям, то, скорее всего, она бешеная и к ней лучше не приближаться.

Другие посчитали, что животное проголодалось или потерялось.

«В „марийку“ за пельменями пошла и заблудилась, навигатор сдох», — шутят комментаторы в группе «Инцидент Барнаул».

«Не надо сразу зверя бешеным объявлять, ветеринары диванные. Просто зима очень снежная и звери голодают. В города заходят не только лисы, но и косули. В конце зимы таких случаев довольно много».

«Вчера же около двенадцати ночи на малом Павлике-Шумакова ехал, и дорогу лисенок перебегал».

«У нас во дворе около Мизюлинской рощи, тоже лиса по ночам бегает, за дворовыми кошками еду доедает».

Ранее сообщалось, что в селе Усть-Иша Красногорского района больная лисица набросилась на трех человек. Зараженных животных будут отстреливать.

Утром 11 марта в Рубцовске нашли раненую и окровавленную косулю, которая пошатываясь шла по проспекту.

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