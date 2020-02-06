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Жизнь

За пропаганду наркотиков в интернете хотят штрафовать на 1,5 млн рублей

Административные штрафы на сумму до 1,5 млн рублей могут ждать тех, кто занимается пропагандой наркотических средств и психотропных веществ в интернете, пишет «Парламентская газета».

Интернет. Компьютер.
Интернет. Компьютер.
СС0.

Соответствующий законопроект 6 февраля планирует рассмотреть комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Автором выступило правительство.

Статью 6.13 КоАП планируется дополнить новым пунктом, где будет прописана ответственность за пропаганду именно в интернете наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, а также растений, содержащих наркотические средства.

«Для пропаганды потребления наркотиков и размещения сведений о местах их приобретения злоумышленниками активно используются социальные сети, интернет-площадки популярных форумов, ресурсы крупных тематических сайтов, например, по продаже авто, свободный доступ к которым имеет неограниченное число пользователей», — сказано в пояснительной записке.

Также указано, что за первое полугодие 2019 года МВД рассмотрело свыше 23 тыс. обращений, по которым принято более 12 тыс. экспертных решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим запрещенную информацию о наркотиках.

Как подчеркнул глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, ответственность за пропаганду в интернете должна быть самой строгой, так как она адресована в первую очередь детям и подросткам.

Для граждан штрафы могут составить 5−30 тыс. рублей, для должностных лиц — 50−100 тыс. рублей, для юрлиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей. В качестве альтернативного наказания судья сможет в административном порядке приостановить деятельность юридического лица на срок до 90 суток.

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